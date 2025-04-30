Пятеро жителей Зеленокумска избили полицейских на кладбище

На Ставрополье возбуждено уголовное дело в отношении пяти жителей Зеленокумска после драки с сотрудниками полиции на городском кладбищ. В ходе потасовки трое стражей порядка получили серьезные травмы при исполнении служебных обязанностей, сообщает СУ СК региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК по Ставропольскому краю Фото: СУ СК по Ставропольскому краю

По информации следствия, инцидент произошел 29 апреля 2025 года в Зеленокумске. Правоохранители, обеспечивавшие общественный порядок на территории кладбища, сделали замечание группе граждан, употреблявших алкоголь в общественном месте.

Подозреваемые проигнорировали законные требования стражей порядка, проявили агрессию и оказали сопротивление.

В настоящее время четверо фигурантов задержаны, ведется поиск пятого участника инцидента. Следователи проводят необходимые процессуальные действия по сбору доказательств. Расследование продолжается.

Николай Аксенов