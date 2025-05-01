Бастрыкин затребовал отчет по делу о нападении на полицейских в Зеленокумске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о нападении на трех сотрудников полиции в Зеленокумске Ставропольского края. Инцидент произошел 30 апреля на местном кладбище, сообщает СУ СК по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК по Ставропольскому краю Фото: СУ СК по Ставропольскому краю

«Стражи порядка, обеспечивавшие общественную безопасность, сделали замечание группе граждан, употреблявших алкогольные напитки. Подозреваемые проигнорировали законные требования представителей власти, начали проявлять агрессию и нанесли телесные повреждения полицейским», — следует из сообщения.

Следственное управление СК России по Ставропольскому краю инициировало уголовное производство по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления Виталию Хорольскому представить информацию о ходе расследования и установленных обстоятельствах происшествия.

Ранее «Ъ-Кавказ» опубликовал видео происшествия на котором несколько человек вступили в силовой конфликт с правоохранителями.

Николай Аксенов