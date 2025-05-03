Постпред Ульянов: слова США и ЕС по Украине не выведут РФ из равновесия

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал заявления США и Евросоюза (ЕС), отказавшихся быть посредниками в урегулировании российского-украинского конфликта. Он считает, это не сможет вывести Россию из равновесия.

По словам дипломата, США «не очень внятно» заявили, что не намерены оставаться посредниками. Он напомнил, что аналогичную позицию занял ЕС. «Ну что же, вольному воля. Надо надеяться, что ни Вашингтон, ни Брюссель не ожидают, что эти новости могут вывести Россию из равновесия»,— написал господин Ульянов в Telegram.

2 марта представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила, что США больше не будут играть роль посредника в переговорах между Россией и Украиной. Она сказала, что пришло время для прямых переговоров. Госсекретарь Марко Рубио при этом заверил, что Штаты не оставляют попыток добиться мирного решения конфликта. В тот же день об отказе от роли посредника заявил ЕС.

О попытках урегулирования — в материале «Ъ» «Ему твердят, и он твердеет».