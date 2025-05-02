Власти ЕС отказались от роли посредника в конфликте на Украине

Евросоюз не планирует становиться посредником в урегулировании конфликта на Украине, даже если США откажутся от этой роли, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Анвар аль-Ануни.

«Наш приоритет — обеспечение сильных позиций Украины. Мы продолжаем наращивать военную помощь. Страны ЕС уже пообещали помощь на €23 млрд в этом году. Мы также на две трети выполнили план по поставкам боеприпасов»,— сказал господин аль-Ануни (цитата по «РИА Новости»).

Эти заявления прозвучали на фоне возможного прекращения переговорных усилий со стороны США. Анвар аль-Ануни отметил, что дипломатические усилия ЕС направлены на поддержание права Украины на самооборону.