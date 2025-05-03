В Новороссийске пострадали двое детей в результате налета беспилотников

За минувшую ночь черноморское побережье подверглось атаке со стороны армии Украины, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В Новороссийске в результате атаки БПЛА пострадали четыре человека: двое взрослых и два ребенка, были повреждены три многоквартирных дома. Также в городе обломки беспилотника упали на зерновой терминал, из-за чего там начался пожар.

Фрагменты сбитых беспилотников упали в станице Тамань Темрюкского района, в селах Юровка и Цибанобалка, добавил он. Были повреждены жилые дома, написал губернатор в своем Telegram-канале. Атака Вооруженных сил Украины продолжается, добавил он.

Ночью врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь также сообщил об атаке беспилотников. Обломки одного из дронов рухнули на поселок Целина, из-за чего там загорелись два дома, один из которых нежилой.