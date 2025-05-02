«Трактор» вплотную подобрался к выходу в финал Кубка Гагарина
Челябинский «Трактор» на выезде обыграл московское «Динамо» — 3:2 — во втором овертайме третьего матча 1/2 финала play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и упрочил преимущество в серии до четырех побед — 3:0.
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Автором победной шайбы стал Максим Шабанов (84-я минута). Также в составе «Трактора» отметились Григорий Дронов (30), Виталий Кравцов (52). У «Динамо» голы забили Игорь Ожиганов (4) и Артем Михеев (50).
Четвертый матч противостояния пройдет 4 мая в Москве.