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Коммерсантъ FM
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«Трактор» вплотную подобрался к выходу в финал Кубка Гагарина

Челябинский «Трактор» на выезде обыграл московское «Динамо» — 3:2 — во втором овертайме третьего матча 1/2 финала play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и упрочил преимущество в серии до четырех побед — 3:0.

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Момент полуфинального матча play-off КХЛ «Динамо» (Москва) — «Трактор» (Челябинск)

Момент полуфинального матча play-off КХЛ «Динамо» (Москва) — «Трактор» (Челябинск)

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

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Момент полуфинального матча play-off КХЛ «Динамо» (Москва) — «Трактор» (Челябинск)

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Автором победной шайбы стал Максим Шабанов (84-я минута). Также в составе «Трактора» отметились Григорий Дронов (30), Виталий Кравцов (52). У «Динамо» голы забили Игорь Ожиганов (4) и Артем Михеев (50).

Четвертый матч противостояния пройдет 4 мая в Москве.

Орлова Таисия

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