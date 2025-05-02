«Трактор» вплотную подобрался к выходу в финал Кубка Гагарина

Челябинский «Трактор» на выезде обыграл московское «Динамо» — 3:2 — во втором овертайме третьего матча 1/2 финала play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и упрочил преимущество в серии до четырех побед — 3:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Момент полуфинального матча play-off КХЛ «Динамо» (Москва) — «Трактор» (Челябинск) Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Следующая фотография 1 / 8 Момент полуфинального матча play-off КХЛ «Динамо» (Москва) — «Трактор» (Челябинск) Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Автором победной шайбы стал Максим Шабанов (84-я минута). Также в составе «Трактора» отметились Григорий Дронов (30), Виталий Кравцов (52). У «Динамо» голы забили Игорь Ожиганов (4) и Артем Михеев (50).

Четвертый матч противостояния пройдет 4 мая в Москве.

Орлова Таисия