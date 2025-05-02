Вэнс: только РФ и Украина могут добиться мирного решения конфликта

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Россия и Украина представили свои мирные предложения по урегулированию конфликта. По его словам, «только эти две стороны могут добиться» мирного решения.

«Теперь, я думаю, вопрос сейчас в том, сможем ли мы найти точки соприкосновения, чтобы эти ребята завершили конфликт. Они должны сделать последние шаги»,— сказал господин Вэнс в интервью Fox News.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос решения конфликта должен решаться непосредственно с Украиной, а не с США. При этом он поблагодарил Штаты за усилия в переговорах.

Кремль заявлял, что Россия ожидает от Украины сигнала о готовности возобновить прямые переговоры. 29 апреля госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Москва и Киев должны представить конкретные предложения по урегулированию конфликта в ближайшее время, иначе Штаты откажутся от роли посредника в переговорах.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Ему твердят, и он твердеет».