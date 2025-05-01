МИД РФ: ВСУ намеренно ударили по рынку в Алешках в праздничный день
МИД России призвал международное сообщество осудить удар Украины по Алешкам
Армия Украины целенаправленно ударила по рынку в Алешках Херсонской области в праздничный день, чтобы увеличить количество жертв и пострадавших среди мирных граждан. Такое мнение высказали в МИД России. В дипведомстве пообещали наказать виновных и призвали мировую общественность осудить произошедшее.
Фото: Telegram-канал Владимира Сальдо
В российском МИДе заявили, что власти Украины такими действиями показывают нежелание проводить переговоры с РФ и стремление к эскалации военного конфликта. В министерстве указали на «террористическое нутро» руководства Киева.
Как заявил «РИА Новости» заместитель председателя правительства Херсонской области Сергей Черевко, в налете участвовали около 30 FPV-дронов ВСУ. По предварительным данным, зафиксировано около четырех волн атаки со стороны Украины.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что при атаке погибли 7 человек и более 20 пострадали. В регионе объявили траур. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам теракта.