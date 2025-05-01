Из Москвы в Абхазию вылетел первый рейс после 30-летнего перерыва

Из московского аэропорта Внуково вылетел рейс в Сухум, который стал первым с 1993 года. Между Россией и Абхазией сегодня, 1 мая, возобновилось регулярное авиасообщение. Также между странами начал курсировать электропоезд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Bombardier CRJ-200

Фото: «ЮВТ Аэро» Bombardier CRJ-200

Фото: «ЮВТ Аэро»

Согласно онлайн-табло аэропорта, самолет вылетел в 14:47 мск, ожидаемое время прибытия — 19:26 мск. Рейс выполняет авиакомпания «ЮВТ аэро» на 50-местном Bombardier CRJ-200. В пресс-службе перевозчика заявили ТАСС, что лайнер был почти полностью загружен — на борту находятся 49 пассажиров.

Днем из Имеретинского курорта (Сочи) в Сухум также прибыл электропоезд «Диоскурия». На перроне Сухумского вокзала его встретили президент Абхазии Бадра Гунба и первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Стоимость билета на новый поезд — 360 руб.

Сухумский аэропорт закрыли в 1993 году по решению Международной организации гражданской авиации из-за войны республики с Грузией. В 2023 году Россия и Абхазия договорились о реконструкции аэропорта. Как выяснил «Ъ», iFly летом может запустить рейсы в Сухум с привлечением «Библио-Глобуса».

Подробности — в материале «Ъ» «В Сухум подлетают с вопросами».