Между Россией и Абхазией запущена новая электричка «Диоскурия»

Сегодня, 1 мая, электропоезд «Диоскурия» начал курсировать между Россией и Абхазией по маршруту Имеретинский Курорт—Сухум. Об этом сообщает замглавы РЖД Иван Колесников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Четырехвагонные электропоезда ЭП2ДМ будут отправляться два раза в день: в 10:35 мск и 20:25 мск со станции Имеретинский Курорт, а также в 5:40 мск и 16:20 мск из Сухума. Остановки поезд будет делать на станциях Абаата, Гагрыпш, Гагра, Бзыбта, Гудаута, Псырцха и Новый Афон. Таможенный и пограничный контроль будет проводиться в поезде на станциях Веселое (Россия) и Цандрипш (Абхазия).

Стоимость билета на весь маршрут составляет 360 руб. Поезда оборудованы системами климат-контроля и видеонаблюдения. В вагонах есть USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, а также подъемники и крепления для инвалидных колясок и велосипедов.

Название электрички обозначает древнегреческое наименование места, где сейчас располагается Сухум. «Любой, кто будет на посадке видеть это название, наверняка с интересом будет смотреть, какая история связана с этой землей, с этим городом, с теми событиями, которые происходили на земле республики»,— сказал господин Колесников журналистам (цитата по «Интерфаксу»). По его мнению, запуск электрички стал новым этапом в сотрудничестве России и Абхазии в сфере туризма.

1 мая также запущено авиасообщение между Россией и Абхазией по маршруту Внуково—Сухум. Рейсы планируются раз в неделю.