«Аэрофлот» не планирует летать в Абхазию

Минтранс заявил о возможном запуске рейсов «Аэрофлота» (MOEX: AFLT) из Москвы в Сухум с 31 мая. Пресс-служба авиаперевозчика опровергла эту информацию в Telegram-канале.

Как выяснил «Ъ», партнер «Аэрофлота», туроператор «Библио-Глобус», может привлечь к полетам в абхазскую столицу авиакомпанию iFly. Ранее iFly передала «Аэрофлоту» три Airbus в «мокрый лизинг», однако летать под кодом «Аэрофлота» воздушные суда не будут. В iFly подтвердили «Ъ», что изучают запуск рейсов в Абхазию. Окончательное решение авиакомпания примет после проверки готовности аэропорта Сухума.

В начале апреля зампред руководителя администрации президента Сергей Кириенко сообщал, что помимо перелетов с 1 мая стартует электричка из Абхазии на федеральную территорию Сириус в Сочи. Время в пути — чуть более трех часов, стоимость проезда — 360 руб.

Подробности — в материале «Ъ» «В Сухум подлетают с вопросами».