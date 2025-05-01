Трамп: Вашингтон в рамках сделки по Украине получит гораздо больше, чем вложил

Президент США Дональд Трамп в эфире NewsNation заявил, что Вашингтон в рамках ресурсной сделки по Украине в теории получит гораздо больше, чем ранее вложил.

«Сегодня мы заключили сделку, по которой теоретически получаем гораздо больше, чем 350 миллиардов долларов»,– сказал Трамп, добавив, что такую сумму передал Украине его предшественник Джо Байден «наличными и военной техникой».

Сегодня министерство финансов США сообщило, что Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах, в рамках которой будет создан общий инвестиционный фонд. Средства фонда предполагается направить на восстановление Украины.

Подробнее о подписании сделки — в материале «Вредные ископаемые».