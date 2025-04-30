FT: подписание соглашения об ископаемых между США и Украиной может быть сорвано

Подписание соглашения по полезным ископаемым между США и Украиной может сорваться в последний момент, пишет Financial Times. По данным газеты, США теперь требуют, чтобы Украина подписала как рамочное, так и более детализованное соглашение. При этом Украина пока готова подписать только рамочное соглашение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Сегодня, 30 апреля, для заключения сделки в Вашингтон прилетела министр экономики Украины Юлия Свириденко. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что соглашение будет подписано в ближайшие сутки. FT ранее сообщала, что его условия распространяются на все минеральные ресурсы, включая нефть и газ, а также на основные энергетические активы на территории Украины.

По данным FT, во время сегодняшних переговоров команда министра финансов США Скотта Бессента заявила, что госпожа Свириденко «должна быть готова подписать все соглашения или возвращаться домой». Как сообщают источники, речь идет, в частности, о документе о создании инвестиционного фонда для восстановления Украины, в который она будет вносить 50% доходов от будущей монетизации государственных природных ресурсов.

Reuters со ссылкой на источники также сообщает, что США требуют от Украины подписания двух дополнительных документов одновременно с рамочным соглашением, а Украина заявляет, что для работы с этими документами нужно больше времени.

Украина не готова передать свою экономику под контроль США, подробнее об этом — в материале «Вредные ископаемые».

Яна Рождественская