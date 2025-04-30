Bloomberg: Украина может уже сегодня подписать экономическую сделку с США

Украина готова подписать соглашение с США по полезным ископаемым, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник. Это может произойти уже сегодня, 30 апреля.

По словам собеседника Bloomberg, сделка усилит поддержку Украины со стороны США за счет экономического партнерства сторон. Он добавил, что для подписания сделки в Вашингтон направляется министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Проект соглашения доработан, уточнил источник агентства. Bloomberg ознакомилось с новыми условиями соглашения. Согласно одному из пунктов сделки, будущая военная помощь США Украине будет засчитываться в счет их взноса в инвестиционный фонд Киева. В рамках сделки пока не согласованы два технических пункта, которые будут регулировать механизм работы фонда.

В конце февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для подписания соглашения с американским коллегой Дональдом Трампом. Сделка сорвалась из-за конфликта сторон во время пресс-конференции в Овальном кабинете. После этого нюансы сделки несколько раз перерабатывались, а глава Белого дома неоднократно анонсировал ее заключение в ближайшее время. 18 апреля Киев и Вашингтон опубликовали текст меморандума, подтверждающий намерение подписать документ. Два дня назад газета Financial Times сообщала, что рамочное соглашение об экономическом партнерстве может быть окончательно утверждено уже на нынешней неделе.