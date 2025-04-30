Мирра Андреева не прошла в полуфинал турнира WTA 1000 в Мадриде

Российская теннисистка Мирра Андреева проиграла американке Коко Гауфф в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в Мадриде. Призовой фонд соревнований составил €7,8 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мирра Андреева

Фото: Ana Beltran / Reuters Мирра Андреева

Фото: Ana Beltran / Reuters

Встреча продлилась 1 час 31 минуту и завершилась со счетом 7:5, 6:1. Андреева занимает 7-ю строчку в рейтинге WTA, Гауфф — 4-ю.

В полуфинале американка сыграет против второй ракетки мира — польской теннисистки Иги Швентек, которая является победительницей прошлогоднего розыгрыша.

В прошлом году Мирра Андреева также дошла до четвертьфинала турнира в Мадриде, где уступила белоруске Арине Соболенко.

Финал турнира пройдет 3 мая.

Таисия Орлова