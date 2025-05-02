Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 3–4 мая
1 мая в прокат вышел ряд фильмов, среди которых военная драма Сергея Коротаева «В списках не значился» с бюджетом в 1 млрд рублей и триллер Лоркана Финнегана «Серфер» с Николасом Кейджем в главной роли. Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
В списках не значился
- Режиссер: Сергей Коротаев
- В ролях: Владислав Миллер, Алена Морилова, Владимир Машков, Павел Чернышев, Яна Сексте, Наталья Качалова
- Жанр: военный, драма / Россия / 120 мин.
- В прокате: с 1 мая
Кинокритик Юлия Шагельман: «Во всех промоматериалах картина подается как проект Владимира Машкова. Он здесь не только генеральный продюсер (один из десяти, всего их у фильма восемнадцать) и исполнитель сравнительно небольшой роли старшины Степана Матвеевича, но и в каком-то смысле художественный руководитель актерского ансамбля, набранного из молодых актеров возглавляемого им Московского театра Олега Табакова, и идейный вдохновитель. Наверное, поэтому лицо народного артиста РФ занимает 90% постера фильма… Закадровый голос Машкова также комментирует все, происходящее на экране, в том числе в моменты, когда никакие комментарии вроде бы не требуются».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «В фильме не значится».
Серфер
- Режиссер: Лоркан Финнеган
- В ролях: Николас Кейдж, Финн Литтл, Рахель Абдулрахман, Майкл Аберкромби, Александр Бертран, Джулиан Макмэхон
- Жанр: триллер / Австралия, США, Ирландия, Великобритания / 100 мин.
- В прокате: с 1 мая
Кинокритик Юлия Шагельман: «По словам Лоркана Финнегана, специализирующегося на тревожных хоррорах/триллерах, в которых он подвергает всяким ужасам благополучных представителей среднего класса, его новый фильм был вдохновлен картиной Фрэнка Перри и Сидни Поллака "Пловец" (1968). То была экранизация рассказа классика американской литературы ХХ века Дона Чивера, сюрреалистическая драма о том, что все традиционные ценности этого самого класса — успех, деньги, семья, спокойная пригородная жизнь — не более чем иллюзия».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Старательные старания».
Как соблазнить девушку
- Режиссер: Алекс де ла Иглесиа
- В ролях: Бланка Суарес, Альберто Сан Хуан, Эрнесто Альтерио, Рубен Кортада, Исидро Монтальво, Хайме Ордоньес
- Жанр: комедия, приключения / Испания / 99 мин.
- В прокате: с 1 мая
Кинопрокатчик World Pictures: «Трое незнакомых друг с другом мужчин оказываются в каршеринг-поездке с привлекательной девушкой. У каждого из них свои секреты и способы соблазнения, но кого выберет она?»
Мститель: Игра на выживание
- Режиссер: Рю Сын Ван
- В ролях: Хван Джон Мин, Чон Хэ Ин, О Даль Су, О Дэ Хван, Чан Юн Джу, Ким Щи Ху
- Жанр: боевик, детектив, комедия / Южная Корея / 118 мин.
- В прокате: с 1 мая
Кинопрокатчик «Про:взгляд»: «Загадочный киллер в прямом эфире убивает преступников, которым повезло уйти от правосудия. В команду опытного детектива, который охотится за маньяком, вливается многообещающий новичок. С этого момента следствие принимает самый неожиданный поворот».
Зловещие мертвецы: Некрономикон
- Режиссер: Ризал Мантовани
- В ролях: Сусан Самех, Аджил Дитто, Улли Триани, Сахила Хисьям, Шарифа Дааниш, Букиэ Б. Мансюр
- Жанр: ужасы / Индонезия / 90 мин.
- В прокате: с 1 мая
Кинопрокатчик World Pictures: «Группа молодых людей собирается исследовать большую виллу, принадлежавшую известному коллекционеру. Они находят древний артефакт, который высвобождает злые силы. Как спастись от проклятия, которое намеревается затащить в ад всех, кто находится в доме?»
Джун и Джон
- Режиссер: Люк Бессон
- В ролях: Матильда Прайс, Люк Стэнтон Эдди, Райан Шус, Дин Тестерман, Шерри Маттсон, Хони Лорен
- Жанр: мелодрама, приключения / Франция / 92 мин.
- В прокате: с 24 апреля
Кинокритик Юлия Шагельман: «В интервью изданию Deadline Бессон рассказал, что работа над фильмом напомнила ему времена беззаботной молодости и независимости от больших студий, и действительно, он выглядит так, как будто мог выйти хоть в 2005 году, хоть в 1995-м. От ранних работ режиссера ленту отличают разве что брюзгливые шпильки в адрес небелых людей, а также в адрес #MeToo: понятно, что Бессон, которого несколько женщин обвиняли в домогательствах, а еще одна — в изнасиловании, теплых чувств к этому движению не испытывает (все обвинения, стоит заметить, с него были сняты)».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Свет, телефон, мотор».
Дело «Мальдорор»
- Режиссер: Фабрис Дю Вельц
- В ролях: Антони Бажон, Альба Гайя Крагеде Беллуджи, Алексис Маненти, Серхи Лопес, Лоран Люка, Давид Муржиа
- Жанр: триллер, драма, криминал / Бельгия, Франция / 155 мин.
- В прокате: с 24 апреля
Кинокритик Михаил Трофименков: «Пропадают две девочки, потом еще две. В полицию заявляется сомнительный, но знающий то, чего знать не надо, тип, указывающий на злодея. Но правоохранителям не до таких мелочей, как детские жизни. Грядет административная реформа: три полицейские службы сливаются в одну — время делить кресла и компетенции, а изуверы подождут».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Фламандская тоска».
Хаген. В долине Нибелунгов
- Режиссеры: Сирил Босс, Филипп Штеннерт
- В ролях: Гийс Нейбр, Яннис Нивёнер, Лиля ван дер Звааг, Доминик Маркус Сингер, Розалинд Мюнстер, Йоханна Кольберг
- Жанр: фэнтези, боевик, драма / Германия, Чехия / 139 мин.
- Слоган: «Величайшая легенда всех времен»
- В прокате: с 24 апреля
Кинопрокатчик «Парадиз»: «В суровом мире викингов воин Хаген заключает союз с древними богами. Ведомый жаждой справедливости, он поднимает оружие против беспощадного правителя, чьи намерения грозят погрузить земли в хаос и тьму».
Оно. Новая глава
- Режиссер: Чад Арчибальд
- В ролях: Эшли Грин, Эшли Эшмор, Элли О'Брайен, Джуно Ринальди, Марк Тейлор, Сара Гарсиа
- Жанр: ужасы / США / 102 мин.
- В прокате: с 24 апреля
Кинопроктачик «Кинологистика»: «Психотерапевт Синтия Уинстоун обладает уникальным даром проникать в чужое подсознание. Однажды на пороге ее дома появляется перепуганная 14-летняя Райли с просьбой спасти ее от злобной сущности. Синтия сразу же видит прицепившуюся к ней жуткую тварь и решает не связываться, но ее дочь Джордан, наоборот, полна решимости помочь. Она тайком проникает в дом Райли и обнаруживает в подвале измученную связанную женщину».
Патруль. Последний приказ
- Режиссер: Рустем Омаров
- В ролях: Айдар Каримбаев, Адильжан Шомбалов, Медет Аманбаев, Рустем Омаров, Едил Анарбай, Тамби Масаев
- Жанр: комедия / Казахстан / 100 мин.
- В прокате: с 24 апреля
Кинопрокатчик «Кино.Арт.Про»: «В городе Семей ожидается визит президента, и местные патрульные стремятся попасть в кортеж его сопровождения. Но шеф, учитывая их репутацию, назначает на это задание элитных полицейских Диму и Рената. Несмотря на это, ребята не намерены сдаваться и упускать возможность сопровождать первое лицо страны».