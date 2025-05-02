Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прокатная десятка

Что посмотреть в кино на выходных 3–4 мая

1 мая в прокат вышел ряд фильмов, среди которых военная драма Сергея Коротаева «В списках не значился» с бюджетом в 1 млрд рублей и триллер Лоркана Финнегана «Серфер» с Николасом Кейджем в главной роли. Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».

Предыдущий слайд
В списках не значился
Серфер
Как соблазнить девушку
Мститель: Игра на выживание
Зловещие мертвецы: Некрономикон
Джун и Джон
Дело «Мальдорор»
Хаген. В долине Нибелунгов
Оно. Новая глава
Патруль. Последний приказ
Следующий слайд
В списках не значился (2025)

В списках не значился

  • Режиссер: Сергей Коротаев
  • В ролях: Владислав Миллер, Алена Морилова, Владимир Машков, Павел Чернышев, Яна Сексте, Наталья Качалова
  • Жанр: военный, драма / Россия / 120 мин.
  • В прокате: с 1 мая

Кинокритик Юлия Шагельман: «Во всех промоматериалах картина подается как проект Владимира Машкова. Он здесь не только генеральный продюсер (один из десяти, всего их у фильма восемнадцать) и исполнитель сравнительно небольшой роли старшины Степана Матвеевича, но и в каком-то смысле художественный руководитель актерского ансамбля, набранного из молодых актеров возглавляемого им Московского театра Олега Табакова, и идейный вдохновитель. Наверное, поэтому лицо народного артиста РФ занимает 90% постера фильма… Закадровый голос Машкова также комментирует все, происходящее на экране, в том числе в моменты, когда никакие комментарии вроде бы не требуются».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «В фильме не значится».

Серфер (The Surfer, 2024)

Серфер

  • Режиссер: Лоркан Финнеган
  • В ролях: Николас Кейдж, Финн Литтл, Рахель Абдулрахман, Майкл Аберкромби, Александр Бертран, Джулиан Макмэхон
  • Жанр: триллер / Австралия, США, Ирландия, Великобритания / 100 мин.
  • В прокате: с 1 мая

Кинокритик Юлия Шагельман: «По словам Лоркана Финнегана, специализирующегося на тревожных хоррорах/триллерах, в которых он подвергает всяким ужасам благополучных представителей среднего класса, его новый фильм был вдохновлен картиной Фрэнка Перри и Сидни Поллака "Пловец" (1968). То была экранизация рассказа классика американской литературы ХХ века Дона Чивера, сюрреалистическая драма о том, что все традиционные ценности этого самого класса — успех, деньги, семья, спокойная пригородная жизнь — не более чем иллюзия».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Старательные старания».

Как соблазнить девушку, или О чем говорят мужчины (El cuarto pasajero, 2022)

Как соблазнить девушку

  • Режиссер: Алекс де ла Иглесиа
  • В ролях: Бланка Суарес, Альберто Сан Хуан, Эрнесто Альтерио, Рубен Кортада, Исидро Монтальво, Хайме Ордоньес
  • Жанр: комедия, приключения / Испания / 99 мин.
  • В прокате: с 1 мая

Кинопрокатчик World Pictures: «Трое незнакомых друг с другом мужчин оказываются в каршеринг-поездке с привлекательной девушкой. У каждого из них свои секреты и способы соблазнения, но кого выберет она?»

Мститель: Игра на выживание (Beterang 2, 2024)

Мститель: Игра на выживание

  • Режиссер: Рю Сын Ван
  • В ролях: Хван Джон Мин, Чон Хэ Ин, О Даль Су, О Дэ Хван, Чан Юн Джу, Ким Щи Ху
  • Жанр: боевик, детектив, комедия / Южная Корея / 118 мин.
  • В прокате: с 1 мая

Кинопрокатчик «Про:взгляд»: «Загадочный киллер в прямом эфире убивает преступников, которым повезло уйти от правосудия. В команду опытного детектива, который охотится за маньяком, вливается многообещающий новичок. С этого момента следствие принимает самый неожиданный поворот».

Зловещие мертвецы: Некрономикон (Pusaka, 2024)

Зловещие мертвецы: Некрономикон

  • Режиссер: Ризал Мантовани
  • В ролях: Сусан Самех, Аджил Дитто, Улли Триани, Сахила Хисьям, Шарифа Дааниш, Букиэ Б. Мансюр
  • Жанр: ужасы / Индонезия / 90 мин.
  • В прокате: с 1 мая

Кинопрокатчик World Pictures: «Группа молодых людей собирается исследовать большую виллу, принадлежавшую известному коллекционеру. Они находят древний артефакт, который высвобождает злые силы. Как спастись от проклятия, которое намеревается затащить в ад всех, кто находится в доме?»

Джун и Джон (June and John, 2025)

Джун и Джон

  • Режиссер: Люк Бессон
  • В ролях: Матильда Прайс, Люк Стэнтон Эдди, Райан Шус, Дин Тестерман, Шерри Маттсон, Хони Лорен
  • Жанр: мелодрама, приключения / Франция / 92 мин.
  • В прокате: с 24 апреля

Кинокритик Юлия Шагельман: «В интервью изданию Deadline Бессон рассказал, что работа над фильмом напомнила ему времена беззаботной молодости и независимости от больших студий, и действительно, он выглядит так, как будто мог выйти хоть в 2005 году, хоть в 1995-м. От ранних работ режиссера ленту отличают разве что брюзгливые шпильки в адрес небелых людей, а также в адрес #MeToo: понятно, что Бессон, которого несколько женщин обвиняли в домогательствах, а еще одна — в изнасиловании, теплых чувств к этому движению не испытывает (все обвинения, стоит заметить, с него были сняты)».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Свет, телефон, мотор».

Дело «Мальдорор» (Maldoror, 2024)

Дело «Мальдорор»

  • Режиссер: Фабрис Дю Вельц
  • В ролях: Антони Бажон, Альба Гайя Крагеде Беллуджи, Алексис Маненти, Серхи Лопес, Лоран Люка, Давид Муржиа
  • Жанр: триллер, драма, криминал / Бельгия, Франция / 155 мин.
  • В прокате: с 24 апреля

Кинокритик Михаил Трофименков: «Пропадают две девочки, потом еще две. В полицию заявляется сомнительный, но знающий то, чего знать не надо, тип, указывающий на злодея. Но правоохранителям не до таких мелочей, как детские жизни. Грядет административная реформа: три полицейские службы сливаются в одну — время делить кресла и компетенции, а изуверы подождут».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Фламандская тоска».

Хаген. В долине Нибелунгов (Hagen - Im Tal der Nibelungen, 2024)

Хаген. В долине Нибелунгов

  • Режиссеры: Сирил Босс, Филипп Штеннерт
  • В ролях: Гийс Нейбр, Яннис Нивёнер, Лиля ван дер Звааг, Доминик Маркус Сингер, Розалинд Мюнстер, Йоханна Кольберг
  • Жанр: фэнтези, боевик, драма / Германия, Чехия / 139 мин.
  • Слоган: «Величайшая легенда всех времен»
  • В прокате: с 24 апреля

Кинопрокатчик «Парадиз»: «В суровом мире викингов воин Хаген заключает союз с древними богами. Ведомый жаждой справедливости, он поднимает оружие против беспощадного правителя, чьи намерения грозят погрузить земли в хаос и тьму».

Оно. Новая глава (It Feeds, 2024)

Оно. Новая глава

  • Режиссер: Чад Арчибальд
  • В ролях: Эшли Грин, Эшли Эшмор, Элли О'Брайен, Джуно Ринальди, Марк Тейлор, Сара Гарсиа
  • Жанр: ужасы / США / 102 мин.
  • В прокате: с 24 апреля

Кинопроктачик «Кинологистика»: «Психотерапевт Синтия Уинстоун обладает уникальным даром проникать в чужое подсознание. Однажды на пороге ее дома появляется перепуганная 14-летняя Райли с просьбой спасти ее от злобной сущности. Синтия сразу же видит прицепившуюся к ней жуткую тварь и решает не связываться, но ее дочь Джордан, наоборот, полна решимости помочь. Она тайком проникает в дом Райли и обнаруживает в подвале измученную связанную женщину».

Патруль. Последний приказ (2025)

Патруль. Последний приказ

  • Режиссер: Рустем Омаров
  • В ролях: Айдар Каримбаев, Адильжан Шомбалов, Медет Аманбаев, Рустем Омаров, Едил Анарбай, Тамби Масаев
  • Жанр: комедия / Казахстан / 100 мин.
  • В прокате: с 24 апреля

Кинопрокатчик «Кино.Арт.Про»: «В городе Семей ожидается визит президента, и местные патрульные стремятся попасть в кортеж его сопровождения. Но шеф, учитывая их репутацию, назначает на это задание элитных полицейских Диму и Рената. Несмотря на это, ребята не намерены сдаваться и упускать возможность сопровождать первое лицо страны».

Новости компаний Все