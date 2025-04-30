Украина выступила за 90-дневное прекращение огня при согласии России

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о готовности страны ввести режим прекращения огня на 60 или 90 дней, если Россия согласится на такой вариант. Затем, по словам министра, могут начаться переговоры «в любом формате, который принесет мир».

«Россия может продемонстрировать истинную готовность к мирным переговорам, согласившись на реальное прекращение огня минимум на 30 дней. Если Россия готова к 60-или 90-дневному прекращению огня, мы тоже готовы»,— приводятся слова Андрея Сибиги в Telegram-канале МИД Украины.

28 апреля президент России Владимир Путин сообщил, что российская армия прекратит боевые действия в дни 80-летия Победы: с 0:00 мск с 7 на 8 мая и до 0:00 мск с 10 на 11 мая. В его заявлении говорилось, что Россия рассчитывает на аналогичные действия со стороны Украины. МИД Украины заявил о готовности поддержать только долгосрочное прекращение огня — как минимум на 30 дней.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что Россия выступает за прямые переговоры с Украиной без предварительных условий. Длительное прекращение огня, на котором настаивает Киев, российские власти воспринимают как условие для начала прямых переговоров, объяснял министр.

Подробнее о попытках урегулирования конфликта — в материале «Ъ» «Ему твердят, и он твердеет».

Лусине Баласян