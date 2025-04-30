Свердловского экс-замминистра энергетики и ЖКХ начнут судить за взятку в 4 млн

В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга передано уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрея Кислицына, обвиняемого в получении взятки в размере 4 млн руб. Как сообщили в региональной прокуратуре, вместе с ним начнут судить его знакомого и предполагаемого посредника при передаче взятки бывшего депутата областного заксобрания Павла Мякишева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, фигуранты уголовного дела занимались преступной деятельностью в период с 2022 по 2024 год. «На тот момент заместитель министра получил от представителя юридического лица, занимающегося изготовлением светотехнического оборудования, через посредника в качестве взятки свыше 1,9 млн руб., являющихся частью взятки в общей сумме 4 млн руб.», — говорится в сообщении прокуратуры. Подчеркивается, что Павел Мякишев за посредничество получил оставшуюся сумму взятки — свыше 2 млн руб. По данным источника «Ъ-Урал», деньги передавались Андрею Кислицыну в интересах барнаульской компании Barled, которая занимается поставками светильников в муниципалитеты.

По данным прокуратуры, взятка полагалась за способствование в заключении с компанией Barled контрактов на поставку электрического оборудования как напрямую с подведомственными муниципалитетам предприятиями, так и через организации, победившие в открытых аукционах. Андрей Кислицын обратился к главам четырех муниципальных образований и их заместителям с рекомендацией заключить с компанией контракты на поставку светотехнического оборудования. Часть взятки была обнаружена в автомобиле Андрея Кислицына, по данным следствия, деньги он планировал потратить на участие в парусной регате.

Экс-замминистра предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), Павлу Мякишеву — по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

Андрей Кислицын занимал должность заместителя министра в период с 2012 по 2014 годы, затем вновь на нее был назначен в 2016 году. В середине марта он был освобожден от занимаемой должности. Павел Мякишев в период с 2016 по 2021 годы был депутатом законодательного собрания Свердловской области седьмого созыва от ЛДПР. С 2021 года он вступил в должность советника по GR свердловского филиала «ЭнергоСбыТ Плюс» и «взаимодействовал с муниципальными органами власти».

Напомним, в начале января был арестован министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов по обвинению в получении взятки. Фигурантами уголовного дела стали его заместители Андрей Кислицын и Игорь Чикризов, которые дали показания на начальника.

Мария Шараева