Объем инвестиций в Новочеркасске достиг 17 млрд рублей

В Новочеркасске объем инвестиций по результатам 2024 года достиг 17 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что крупными и средними предприятиями в 2024 году освоено 12,8 млрд руб., что выше уровня 2023 года более чем в 1,6 раза. Отмечается, что еще одним важным показателем стал рост инвестиции в индивидуальное жилищное строительство.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в нынешнем году территории Ростовской особой экономической зоны, которая находится в Новочеркасске, планируется запустить десять новых производственных корпусов. Редакция также сообщала, что администрация казачьей столицы привлечет кредит на 158 млн руб. для пополнения бюджета.

Константин Соловьев