Новочеркасск привлечет кредит на 158 млн рублей для пополнения бюджета

Управление финансов администрации Новочеркасска и Сбербанк России подписали соглашение о привлечении в бюджет города 158 млн руб. Об этом сообщает «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным агентства, возобновляемая кредитная линия предполагает выплаты до 22 апреля 2027 год со ставкой 22,5% годовых. Отмечается, что банк стал единственным участником аукциона, благодаря чему комиссия признала торги несостоявшимися и приняла решение о заключении контракта с единственным претендентом.

Согласно мартовским изменениям бюджета города, его доходы на 2025 год составляют 8,426 млрд руб., расходы - 8,623 млрд руб., а дефицит - 196,929 млн руб., или 2,3% от расходов. Верхний предел муниципального долга на 1 января 2026 года установлен в размере 1,253 млрд руб.

Константин Соловьев