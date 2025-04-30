Захарова объяснила надпись «Россия рулит» на автомобиле Лаврова в Рио

На автомобильных номерах кортежа главы МИД РФ Сергея Лаврова в Рио-де-Жанейро по-русски написали «Россия рулит». Видео кортежа опубликовала в Telegram представитель российского МИДа Мария Захарова. Она рассказала, что надпись добавили коллеги министра.

«Это не продуманный пиар-ход или какое-то желание выделиться. Это творчество наших коллег, которые непосредственно были за рулем и так решили отметить, что фактически за рулем наши. Но получилось, мне кажется, красиво»,— рассказала госпожа Захарова в эфире радио Sputnik.

Господин Лавров прилетел в Рио-де-Жанейро 27 апреля. В Бразилии он принял участие в заседании глав МИДов БРИКС, а также провел серию двусторонних переговоров, в том числе с главой МИД Китая и министром иностранных дел Таиланда.

Подробности — в материале «Ъ» «Первым делом Украина».