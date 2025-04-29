Лавров встретился с главой МИД Таиланда в Бразилии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках Совета глав МИДов стран БРИКС встретился с коллегой из Королевства Таиланд Маритом Сангиампхонгом для обсуждения вопросов сотрудничества двух стран. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ.

Во время беседы министры обсудили наращивание торгово-экономических связей и гуманитарных обменов между РФ и Таиландом, а также тематику координации усилий в рамках БРИКС и на других международных площадках. Министры обменялись мнениями по актуальным проблемам международной и региональной повестки.

В Рио-де-Жанейро Сергей Лавров провел серию двусторонних переговоров, среди которых, в том числе, встречи с представителями Китая и Бразилии.