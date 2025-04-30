Моди собирает заседание на фоне сообщений о подготовке удара по Пакистану

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сегодня, 30 апреля, созовет заседание кабинета министров по политическим вопросам, сообщает The Economic Times. По данным газеты, этот комитет играет решающую роль в формировании экономических и политических стратегий Индии, а его созыв «подчеркивает серьезность ситуации».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: India's Press Information Bureau / Reuters, India's Press Information Bureau / Handout / Reuters Фото: India's Press Information Bureau / Reuters, India's Press Information Bureau / Handout / Reuters

Собрание комитета пройдет на фоне заявлений Пакистана о том, что Индия намерена нанести военный удар по территории страны в течение 24–36 часов. По его словам, поводом для атаки будет использован инцидент в Пахалгаме 22 апреля. В этот день в городе произошел самый масштабный за последние годы теракт. Боевики из группировки «Кашмирское сопротивление», которых поддерживает Пакистан, открыли стрельбу по туристам, погибли 26 человек. 29 апреля Нарендра Моди сказал, что у армии страны есть «полная оперативная свобода» в принятии решения об ответе на теракт.

Подробности — в материале «"Государство чистых" отмывают от крови».