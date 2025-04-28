В районе Тюменской области ввели режим ЧС из-за паводка на Ишиме

В Казанском районе Тюменской области из-за паводка ввели режим ЧС, сообщил губернатор Александр Моор у себя в Telegram. Утром на реке Ишим в селе Ильинка уровень воды превысил отметку «опасное явление», поднявшись на 12 см за сутки и достигнув 803 см.

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Из-за поднятия уровня воды в районе будут предприняты новые меры безопасности. «В целом интенсивность паводка на реке Ишим выросла. Так, в селе Казанском за сутки — плюс 21 см. Из-за подтопления рассматриваем возможность закрытия движения грузового и пассажирского транспорта на автодороге с. Казанское — д. Малые Ярки — с. Пешнево. Будет организован объезд. Пик паводка — впереди, возможно достижение и даже превышение отметок 2017 года»,— сообщил господин Моор.

Он также отметил, что все дамбы и земляные насыпи, защищающие населенные пункты, находятся в хорошем состоянии и под постоянным контролем. На 29 апреля синоптики прогнозируют штормовое предупреждение с сильным ветром, снегом и дождем, что требует круглосуточного наблюдения за дамбами и насыпями.

Напомним, к началу апреля река Ишим вышла на пойму в районе села Ильинка. До отметки «опасное явление» оставалось на тот момент 82 см. Росгидрометцентр прогнозировал достижение этой отметки в период с 27 апреля по 2 мая. В рамках подготовки к паводку жители Казанского района подготовили 2 тыс. мешков с песком для защиты гидротехнических сооружений.

Ирина Пичурина