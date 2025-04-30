Intel и Microsoft зарегистрировали торговые знаки в Роспатенте

Компании Intel и Microsoft зарегистрировали свои торговые знаки в Роспатенте – Intel Tiber и Microsoft Places, сообщила газета «Известия».

Как сообщает издание, согласно данным, указанным в карточке компании, под брендом Intel Tiber компания собирается продавать в России компьютеры, процессоры, серверы, программное обеспечение для 3D-визуализации, моделирования и рендеринга, оборудование с технологиями искусственного интеллекта. Срок авторских прав указан до 2034 года.

Microsoft Places собирается продавать в РФ программное обеспечение. Срок исключительных авторских прав указан до 2033 года.

Как рассказали эксперты, возвращение компаний возможно на фоне восстановления диалога между Россией и США. Ранее южнокорейские компании электроники LG и Samsung также заявили о возможном возвращении на рынок России в случае снятия санкций.