Теннисистка Александрова вылетела с турнира WTA 1000 в Мадриде

Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в четвертый круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в Мадриде. В матче третьего круга она уступила японке Моюке Утидзиме.

Теннисистки провели на корте 1 час 38 минут. Матч завершился со счетом 6:1, 7:6. В мировом рейтинге WTA Александрова занимает 22-ю строчку, Утидзима — 56-ю. В четвертом круге японка встретится с украинкой Элиной Свитолиной.

Матч между Александровой и Утидзимой должен был состояться вчера, однако был отменен из-за отключения электричества в Испании.

Призовой фонд соревнований составил €7,8 млн. Финал пройдет 4 мая. В прошлом году турнир выиграла полька Ига Швёнтек.

Таисия Орлова