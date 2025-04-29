Власти Португалии исключили версию о кибератаке после блэкаута

Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру заявил, что власти не рассматривают версию о кибератаке после массового отключения электричества в стране. Португалия обратилась к европейскому Агентству по взаимодействию регуляторов энергетики для проведения независимого расследования причин блэкаута.

«Мы хотим провести полное расследование причин перебоев. Нам нужны быстрые, срочные ответы»,— сказал премьер на брифинге (цитата по Reuters).

Крупнейший в новейшей истории блэкаут 28 апреля оставил без света города Испании, Португалии и Франции. В Гренландии отключилась спутниковая связь. К утру подачу электричества восстановили. В Испании не исключают версию о кибератаке, в связи с чем суд начал проверку.

Португальский оператор REN назвал возможной причиной отключения электроэнергии атмосферное явление. Экстремальные температуры в Испании, предположительно, вызвали аномальные колебания на линиях очень высокого напряжения. Глава Евросовета Антониу Кошта говорил об отсутствии данных о том, что перебои произошли из-за кибератаки.

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