Причины ищут днем с огнем

Масштабное отключение электроэнергии может обойтись Испании по меньшей мере в €1 млрд. Приблизительные подсчеты аналитиков публикует издание The Objective. Эксперты отмечают, что приостановка работы многих отраслей промышленности и коммерческих предприятий серьезно отразится на ВВП страны. Масштабный сбой в электросетях произошел около полудня понедельника, 28 апреля. О полном восстановлении работы электросетей власти сообщили только через сутки. Также нормализовано движение поездов, постепенно возобновляется работа магазинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jon Nazca / Reuters Фото: Jon Nazca / Reuters

Блэкаут затронул четыре страны: Испанию, Португалию, Андорру и часть Франции. Однако причины до сих пор не ясны, сообщают испанские СМИ со ссылкой на заявления метеослужбы и энергетиков. Но известно, что среди причин не было погодных условий и кибератак, говорит собственный корреспондент “Ъ FM” Дарья Гаврилова: «По-прежнему сбоит мобильная связь и телекоммуникация. У меня, например, появился интернет на мобильном телефоне, но Wi-Fi не работает. Помимо этого, большие проблемы с транспортом. В Мадриде восстановили метро (за исключением одной ветки) и 50% пригородных поездов. В Барселоне пригородные поезда не работают, когда они будут восстановлены, не сообщается. Что касается ущерба для экономики, действительно, его оценивают в сумму от €1 млрд до €4,5 млрд, но экономисты все-таки склоняются к €1 млрд. Из чего это составлено, непонятно.

Ответа на вопрос о причинах никто не знает. Премьер-министр Испании Педро Санчес не может объяснить, что произошло.

Причины исследуются, пока что сообщают только о том, что точно не повлияло. Это точно не вибрации в атмосфере, это не пожар в Нарбонне. Не очень осторожно, но власти Испании говорят, что, скорее всего, не подтверждается версия о кибератаке. Те версии, которые есть в СМИ, очень расплывчатые. Говорят что-то о несоответствии между спросом и предложением. Вторая формулировка — сбой коммуникации между французской и испанской системами энергообеспечения. Точного объяснения пока нет».

Из-за сбоя в подаче электроэнергии в Испании и соседних странах временно закрывались аэропорты, в городах были отключены светофоры, не было доступа к интернету, жители в панике штурмовали супермаркеты. Местные описывали происходящее как полный хаос. Частично восстановить электроснабжение удалось только к утру вторника, 29 апреля. Жители региона бурно встретили новость по поводу окончания блэкаута. Эмоциональные ролики в соцсети выкладывали жители всех пострадавших стран. Причиной масштабного блэкаута могла стать зеленая энергетика. Доля возобновляемых источников в Испании одна из самых высоких в Европе. К тому же всего несколько дней назад, 16 апреля, энергосистема королевства впервые полностью перешла на энергию ветра, солнца и гидроэнергетику, отмечает издание Daily Mail.

Растущая зависимость Испании от альтернативных источников и могла усугубить перебои, предположил директор группы аналитики в энергетике компании Kept Сергей Роженко: «С переходом на солнце и ветер в энергосистеме уменьшается количество так называемых вращающихся машин — традиционных генераторов, в которых есть вращающиеся части и, соответственно, физическая инерция. Когда мы переходим на солнце и ветер, у нас инерция пропадает, потому что станции солнечные или ветровые включены через промышленную электронику, фактически блоки питания, которые этой функцией не обладают.

В Испании построено избыточное количество генераций. Перед самой аварией выработка в Испании была где-то на треть почти больше, чем потребление.

Значит, по каким-то причинам произошло отключение электросвязи между Францией и Испанией, после чего началась внештатная работа автоматики. При избытке система начинает разгоняться, увеличивается частота. После этого, скорее всего, некорректно отработала защита солнечных станций, после чего мощность выработки резко уменьшилась, и энергосистема стала резко дефицитной.

В связи с тем, что вращающихся машин там почти нет, инерции нет, энергосистема начала резко снижать обороты, после чего отключились все остальные станции, включая тепловые и атомные. Если масштабный сбой затронул и атомные электростанции, пуск будет занимать несколько суток, потому что их после аварийной остановки быстро не запустить. Поэтому сейчас включают все, что есть, тепловые генерации.

Технически сейчас все восстановят, вопрос только в том, будут ли приняты какие-то стратегические решения. Потому что зеленая энергетика остается большой священной коровой, которая просто не может быть негативна в политическом разрезе».

Несмотря на почти полное восстановление электроснабжения, в некоторых регионах Испании еще действуют ограничения. Так, власти Галисии, Аликанте и Эльче пока решили не открывать школы. Жителям рекомендовано использовать мобильные телефоны только в экстренных случаях. Похожие решения принимают и в Португалии. Мэр Лиссабона предупредил горожан, что во вторник ситуация вряд ли полностью нормализуется. Он призвал избегать ненужных поездок и беречь заряд смартфонов.

Фотогалерея Блэкаут в Испании и Португалии Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Люди около закрытого железнодорожного вокзала в Мадриде Фото: Susana Vera / Reuters Закрытая станция метро в Мадриде Фото: Manu Fernandez / AP Президент Андалусской автономии призывал власти Испании ввести в стране чрезвычайное положение

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На фото: люди на лестнице у вокзала в Мадриде Фото: Susana Vera / Reuters Пассажиры возле железнодорожного вокзала Аточа в Мадриде Фото: Manu Fernandez / AP Люди в пробке в Мадриде Фото: Susana Vera / Reuters Из-за блэкаута были отменены некоторые матчи теннисного турнира Mutua Madrid Open

На фото: женщина на теннисном корте в Мадриде Фото: Violeta Santos Moura / Reuters Болельщики после отмены теннисных матчей в Мадриде Фото: Violeta Santos Moura / Reuters Сбой считается самым масштабным в новейшей истории Европы Фото: Ana Beltran / Reuters Люди в центре Лиссабона Фото: Armando Franca / AP Люди около закрытого вокзала Аточа в Мадриде Фото: Susana Vera / Reuters Медицинские работники перевозят пациента в Барселоне (Испания) Фото: Nacho Doce / Reuters Зрители после отмены теннисных матчей в Мадриде Фото: Manu Fernandez / AP Пациентка в больнице в Барселоне (Испания) Фото: Nacho Doce / Reuters Люди в автобусе после закрытия метро из-за отключения электроэнергии в Лиссабоне Фото: Pedro Nunes / Reuters Из-за блэкаута было отменено несколько рейсов

На фото: люди в аэропорту Лиссабона Фото: Pedro Nunes / Reuters Пассажиры около аэропорта Лиссабона Фото: Armando Franca / AP Люди в аэропорту Лиссабона Фото: Armando Franca / AP Покупатель расплачивается наличными в Мадриде Фото: Ana Beltran / Reuters Работник помогает покупателю с фонарем в супермаркете в Барселоне (Испания) Фото: Nacho Doce / Reuters Смотреть

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Светлана Белова