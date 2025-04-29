Испания и Португалия полностью восстановили электроснабжение после крупного сбоя

Работа электросетей в Испании и Португалии полностью нормализована после масштабного сбоя. Восстановление электроснабжения в Испании подтвердил премьер-министр Педро Санчес, а в Португалии — оператор E-Redes.

Правительство Португалии уточнило, что к электросети подключены все 6,4 млн абонентов, за исключением 800 поломок, не связанных с происшествием. Также восстановлено движение поездов, постепенно возобновляется работа магазинов, передает турецкое агентство Анадолу.

Масштабный сбой в работе электросетей в Испании и Португалии, по данным REN, произошел вчера в 11:33 утра (12:33 мск). Энергосистемы потеряли более 13 ГВт мощности. Это один из самых масштабных сбоев в новейшей истории Европы. Вчера португальский оператор REN назвал возможной причиной отключения электроэнергии «редкое атмосферное явление». Экстремальных температуры в Испании, предположительно, вызвали аномальные колебания на линиях очень высокого напряжения.

Подробнее о происшествии — в материале «Ъ».

Екатерина Отрашкевич