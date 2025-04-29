В Гренландии отключилась спутниковая связь на фоне блэкаута в Испании

Крупнейшая телекоммуникационная компания Гренландии Tusass сообщила о потере связи со спутниковым оборудованием в испанском городе Маспаломас. Это произошло после случившегося накануне в Испании масштабного блэкаута.

Пока Tussas выясняет, стал ли блэкаут причиной сбоя на ее оборудовании. Клиенты компании, пользующиеся услугами спутниковой связи, лишились доступа к мобильной связи, интернету, телевидению, радио и смс-сообщениям.

«Отсутствует связь с нашим оборудованием в Маспаломас в Испании, с помощью которого мы предоставляем услуги нашим клиентам в зоне покрытия спутниковой связи»,— сказано в пресс-релизе компании в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Вчера, 28 апреля, без электроэнергии остались города Испании, Португалии и Франции. Это стало крупнейшим в новейшей истории блэкаутом. МВД Испании объявило режим ЧС в трех регионах. К утру подачу электричества восстановили. Точные причины аварии пока неизвестны, одна из версий — влияние на сети аномальных погодных условий.

Подробности — в материале «Ъ» «Европе не светит».