Китайская компания потеряла контроль над Pirelli с заводом в Воронеже

Итальянский производитель шин Pirelli заявил, что вышел из-под контроля китайской Sinochem. Это позволил сделать выпуск «золотых акций» для правительства Италии. За соответствующее решение проголосовали 9 из 15 членов совета директоров. Против высказались представители Sinochem.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воронежский завод Pirelli

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Воронежский завод Pirelli

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Sinochem — государственный холдинг и крупнейший акционер Pirelli (37%). Его представители заявили, что категорически не согласны с решением совета директоров Pirelli. Кроме того, госкорпорация утверждает, что в постановлении о «золотых акциях» не было пункта, лишающего ее контроля.

В 2023 году правительство Италии как второй по величине акционер Pirelli выразило обеспокоенность тем, что китайская сторона получает все больше влияния над производителем шин. Кроме того, власти опасались, что итальянские технологии окажутся в распоряжении Пекина.

В итоге правительству Италии удалось ограничить возможности вмешательства Sinochem в дела компании.

Как воронежский завод Pirelli нарастил финпоказатели в 2024 году — в материале «Ъ-Черноземье».