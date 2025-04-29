В роще нашли халатность

Следственное управление СКР по Ульяновской области начало расследование уголовного дела по факту халатности должностных лиц ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», подписавших акт о приемке работ по ликвидации объекта накопленного вреда в ООПТ «Винновская роща» (загрязнения почвы нефтепродуктами). Следствие считает, что представители ОГКУ не имели права подписывать заключение об исполнении госконтракта, поскольку требуемые параметры по проекту не были достигнуты. Обвинение пока никому не предъявлено. В «Ульяновскоблстройзаказчике» ситуацию не комментируют. В правительстве региона уверены, что цели проекта достигнуты. Эксперты сомневаются в этом и считают, что через определенный период нефтепродукты снова попадут в Волгу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Следствие считает, что должностные лица должны были предвидеть, как каким негативным последствием может привести подписание акта

Фото: Дмитрий Тарасов Следствие считает, что должностные лица должны были предвидеть, как каким негативным последствием может привести подписание акта

Фото: Дмитрий Тарасов

Как стало известно «Ъ», следственное управление СКР по Ульяновской области возбудило уголовное дело по факту халатности с причинением особо крупного ущерба (ч.1.1 ст. 293 УК РФ, до двух лет исправительных работ). Подозреваемые — должностные лица ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» (УОСЗ), подписавшие акт о приемке работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в ООПТ регионального значения «Винновская роща» (расположено в Железнодорожном районе Ульяновска). По данным «Ъ», следствие считает, что должностные лица УОСЗ, находившиеся в составе приемочной комиссии, зная о превышении предельно допустимых концентраций нефтепродуктов в пробах воды на выходе очистных сооружений, имея возможность предвидеть негативные последствия, подписали акт приемки работ по контракту о рекультивации ООПТ.

В СУ СКР «Ъ» подтвердили факт возбуждения уголовного дела. Сообщать какие-либо подробности о ходе следствия в ведомстве отказались, сославшись на то, что «расследование только начато, пока обвинение никому не предъявлено».

Контракт стоимостью 256 млн руб. на рекультивацию ООПТ в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» исполнялся подрядчиком АО «ТСНРУ» (Татарское специальное научно-реставрационное управление), субподрядчик — ООО «Димстройинвест», заказчик — УОСЗ. Цель проекта — недопущение попадания нефтепродуктов в Волгу. Исполнитель работ должен был удалить загрязненный грунт, завести в специальные трубы ручьи и 17 родников, установить очистные сооружения. Необходимость реализации проекта активно защищала экс-министр природных ресурсов и экологии Гульнара Рахматулина. Работы были начаты в мае 2022 года и должны были завершиться в ноябре 2023 года, но контракт был продлен до конца 2024 года. Проведенное после исполнения контракта (в конце декабря 2024 года) исследование проб воды лабораторией ЦЛАТИ показало превышение ПДК по нефтепродуктам на выходе очистных сооружений в 88 раз, в накопительном водоеме в 24 раза, на выходе в Волгу — в пределах ПДК.

Между тем 28 декабря 2024 года приемочная комиссия, в которой были трое представителей УОСЗ (во главе с директором Алексеем Скоробогатовым) и представитель подрядчика, подписала протокол о приемке работ по контракту (копия акта имеется в распоряжении редакции). В решении комиссии отмечается, что «объект выполнен в соответствии с проектной документацией» и отвечает всем, в том числе экологическим, требованиям». Представители Росприроднадзора в приемке работ участия не принимали, представители регионального минприроды отказались участвовать в приемке.

Как сообщал «Ъ», региональное минприроды и далее отказывалось принимать очистные на свой баланс и делать заключение о достижении результата. В конце марта этого года и. о. министра природных ресурсов и экологии Антон Фомин на отчете перед профильным комитетом заксобрания заявил, что «целевые показатели не достигнуты», и министерство направило в адрес УОСЗ «предложения о необходимости проведения претензионно-исковой работы в отношении подрядчика», но 11 апреля во время отчета в Общественной палате вице-премьер Владимир Пушкарев заявил, что сотрудникам регионального минприроды «не хватило компетентности и смелости», чтобы принять работы, и пообещал, что «в ближайшее время вопрос будет закрыт». После этого, на той же неделе, Антон Фомин подал заявление об увольнении по собственному желанию, и. о. министра с 15 апреля был назначен Евгений Черкасов. А уже 18 апреля региональное минприроды утвердило достижение требуемых результатов рекультивации. На вопрос «Ъ», сохранило ли министерство свои позиции по отказу принять на свой баланс очистные сооружения, в ведомстве отметили, что «этот вопрос пока остается открытым».

Получить пояснения и комментарии прежнего и действующего руководства УОСЗ не удалось. Алексей Скоробогатов (в феврале он был уволен с поста директора этой организации и с 11 марта возглавляет ульяновское МБУ «Дорремстрой»), новый руководитель УОСЗ Олег Ганин, а также вице-премьер Владимир Пушкарев по своим телефонам были недоступны для комментариев.

Советник губернатора по экологии, член Общественной палаты Ульяновской области Лев Левитас сказал «Ъ», что накопительный водоем, расположенный после очистных, фактически является отстойником, обеспечивающим дополнительную очистку, и в Волгу попадает вода, в которой концентрация нефтепродуктов соответствует ПДК. Поэтому, считает господин Левитас, результат исполнения проекта достигнут, и ООПТ следует исключить из перечня объектов негативного воздействия на окружающую среду. По его словам, мнение Общественной палаты об этом было направлено в Минприроды РФ, а также в правоохранительные органы.

В СУ СКР «Ъ» пояснили, что ведомство в расследовании опирается не на мнения общественности, а на факты, документы и на выводы экспертов.

Экс-руководитель регионального управления Росприроднадзора, эколог и юрист Александр Каплин предположил в беседе с «Ъ», что «видимо, нужно было срочно принять объект, чтобы не возвращать федеральные средства». «Я не могу поверить, что можно прийти к выводу о достижении результата, только на основании анализа в конечной точке, когда на выходе самих очистных концентрация превышает ПДК в десятки раз. Да, возможно, в водоеме происходит разбавление воды, возможно, происходит частичная фильтрация после водоема при прохождении через почву, возможно, часть тяжелых фракций нефтепродуктов может осесть в водоеме. Но через какой-то период все равно наберется критическая концентрация, и все это все равно попадет в Волгу, только проблема усугубится»,— заметил эксперт.

Сергей Титов, Ульяновск