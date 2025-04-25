Минприроды Ульяновской области все-таки дало заключение о достижении результатов по очистке ООПТ «Винновская роща»

Как стало известно «Ъ-Волга» минприроды Ульяновской области все-таки утвердило результаты работ по госконтракту «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде на территории ООПТ “Винновская роща”».

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Информацию об этом сообщил «Ъ-Волга» советник губернатора Ульяновской области по экологии, член Общественной палаты Ульяновской области Лев Левитас, отметивший, что «минприроды Ульяновской области приняло эти работы, врио министра поставил подпись в конце прошлой недели».

Контракт стоимостью 256 млн руб. (191 млн руб. — федеральные средства в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология») исполнялся подрядчиком АО «ТСНРУ», заказчик — ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик». С задержкой на год проект был исполнен в конце декабря 2024 года. Исследование проб воды лабораторией ЦЛАТИ показало превышение ПДК по нефтепродуктам на выходе очистных сооружений в 88 раз, в накопительном водоеме в 24 раза, на выходе в Волгу — в пределах допустимых ПДК.

«Ульяновскоблстройзаказчик» принял работы, но региональное минприроды принимать очистные на свой баланс и делать заключение о достижении результата отказалось.

В конце марта этого года исполнявший в то время обязанности министра Антон Фомин на отчете перед профильным комитетом заксобрания заявил, что «целевые показатели не достигнуты» и министерство направило в адрес “Ульяновскоблстройзаказчика” предложения о необходимости проведения претензионно-исковой работы в отношении подрядчика».

11 апреля во время отчета профильного вице-премьера Владимира Пушкарева в Общественной палате Лев Левитас заявил, что палата получила письмо от Минприроды РФ о том, что они приняли работы по «Винновксой роще», но региональное минприроды «все еще не подготовило документы об исключении ООПТ из перечня объектов негативного воздействия на окружающую среду».

Господин Пушкарев сказал, что сотрудникам регионального минприроды «не хватило компетентности и смелости», чтобы принять работы, пообещав, что «в ближайшее время вопрос будет закрыт».

На той же неделе Антон Фомин подал заявление об увольнении по собственному желанию, а и.о. министра с 15 апреля был назначен Евгений Черкасов.

В минувшую среду на заседании комитета по экологии депутат заксобрания Андрей Седов спросил у господина Черкасова, почему Лев Левитас говорит, что якобы Минприроды РФ уже все согласовало, а региональное минприроды — нет, на что получил ответ главы минприроды, что в ведомстве нет таких документов от Минприроды РФ.

В реальности, как выяснил «Ъ-Волга», Общественная палата направила в Минприроды РФ письмо, где сообщала, что результат проекта достигнут, поскольку на выходе в Волгу концентрация нефтепродуктов в воде не превышает ПДК. Минприроды РФ 7 апреля ответило, что эта информация «принята к сведению». Также ведомство сообщило, что в информационной системе ГИИС «Электронный бюджет» Ульяновской областью был сформирован отчет от 1 января 2025 года, согласно которому требуемый результат рекультивации «достигнут».

В региональном минприроды пояснили, что этот отчет и документы о завершении реализации Мероприятия в 2024 году были направлены в январе зампредом Владимиром Пушкаревым. Но подтвердили, что 18 апреля региональное министерство утвердило достижение требуемых результатов рекультивации и само же затем направит соответствующее заявление в Минприроды РФ.

На вопрос «Ъ-Волга», сохранило ли министерство свои позиции по отказу принять на свой баланс очистные сооружения, не обеспечивающие требуемый уровень очистки, в ведомстве отметили, что «этот вопрос пока остается открытым».

Сергей Титов, Ульяновск