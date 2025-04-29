Трамп заявил, что может занять сторону Украины в конфликте

Президент США Дональд Трамп считает, что в процессе урегулирования на Украине остались «последние штрихи», и ближайшая неделя станет показательной. При этом он допустил, что в зависимости от действий России может решить занять сторону Украины в конфликте.

«Но не обязательно сторону (президента Украины Владимира.— “Ъ”) Зеленского. Мне было нелегко с Зеленским»,— сказал глава государства в интервью The Atlantic. Он упомянул скандал с украинским президентом в Белом доме в феврале. «Все, что ему нужно было сделать, это замолчать»,— прокомментировал перепалку Дональд Трамп.

На вопрос о том, планирует ли Вашингтон предоставить больше вооружений Киеву, американский президент ответил, что есть много видов оружия, в том числе санкции и давление на банковскую систему.

Сегодня, 29 апреля, советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолц заявил, что Дональд Трамп намерен завершить российско-украинский конфликт и готов для этого оказать необходимое давление на Россию и Украину. Вице-президент США Джей Ди Вэнс говорил, что для урегулирования требуются уступки со стороны Москвы и Киева. Президент России Владимир Путин заявлял о готовности России к переговорам с Украиной без предварительных условий.

Подробнее об урегулировании конфликта — в материале «Ъ» «И ни друг, и ни враг, а Трамп».

Елизавета Шмакова