Вэнс заявил, что России и Украине придется пойти на территориальные уступки

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что для окончательного завершения российско-украинского конфликта Москва и Киев должны уступить часть территорий, которые контролируют на сегодняшний день. По его словам, США прилагают усилия для прекращения боевых действий и надеются, что Россиия и Украина пойдут им навстречу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kenny Holston / pool / Reuters Фото: Kenny Holston / pool / Reuters

«Конечно, это означает, что и украинцам, и россиянам придется отдать часть территории, которая сейчас им принадлежит»,— сказал Джей Ди Вэнс журналистам во время визита в Индию (цитата по AFP). Он отметил, что США сделали конкретное предложение России и Украине. Если стороны не примут его, продолжил вице-президент, Вашингтон откажется от посреднических усилий.

В разговоре с прессой Джей Ди Вэнс заявил, что для завершения конфликта необходимо прекратить огонь и «заморозить территориальные границы». Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киев никогда не признает потерянные территории российскими, но в качестве компромисса согласится на их возвращение дипломатическим путем «со временем».

Как сообщали СМИ, план США по мирному урегулированию предполагает признание Крыма российским и сохранение за Россией приобретенных ею за время боевых действий территорий. 23 апреля в Лондоне должны были пройти переговоры США, Украины, Великобритании, Франции и Германии на высоком уровне. Однако ранг встречи был понижен, поскольку госсекретарь США Марко Рубио отказался от поездки. СМИ писали, что причиной стала позиция Украины по Крыму.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Трамп уверен на все сто».

Лусине Баласян