Строители поехали по кочкам

Казанское ООО «Волгадорстрой», ранее реализующее крупные инфраструктурные проекты в республике, в 2024 году ухудшило финансовые показатели: чистый убыток компании составил почти 3,6 млрд руб., сократившись 5,8 млрд руб., а выручка снизилась на 3 млрд рублей до 25,4 млрд руб. По словам экспертов, основной причиной стало резкое сокращение госзаказов: если в 2021 году их объем составлял 5,6 млрд руб., то к 2024 году он упал до 814 млн руб. Финансовые проблемы затронули и вторую одноименную компанию, где чистая прибыль снизилась на 15,6%, а кредиторская задолженность выросла почти втрое. Кроме того, в арбитражных судах рассматриваются иски к обеим компаниям на 2,8 млрд рублей. По мнению эксперта, формально независимые, но связанные общим владельцем Айратом Миннуллиным компании хоть и находятся под риском банкротства, могут его избежать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чистый убыток «Волгадорстроя» в 2024 году составил 3,6 млрд рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Чистый убыток «Волгадорстроя» в 2024 году составил 3,6 млрд рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Согласно информации из Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИРБО), чистый убыток ВДС-1 по итогам 2024 года составил 3,6 млрд руб. Прибыль от продаж ушла в минус на 2 млрд руб. Выручка компании также снизилась на 10,3%, до 25,4 млрд руб.

«Волгадорстрой» В Казани действуют две организации под одинаковым названием «Волгадорстрой». Первая компания (ВДС-1) была основана в 2008 году и находится под руководством Игоря Гранфельда. Вторая организация (ВДС-2), зарегистрированная в 2013 году, управляется Айратом Миннуллиным, который одновременно является единственным учредителем обеих компаний. «Волгадорстрой» участвовал в строительстве участка трассы М-12 в Татарстане и Чувашии, а также в создании Большого Казанского кольца.

Внеоборотные активы компании сократились на 39,1%, до 3,4 млрд руб., а оборотные активы упали на 21,1%, до 21,2 млрд руб. Дебиторская задолженность снизилась на 20,8%, до 13,6 млрд руб. Кредиторская задолженность на 31 декабря 2024 года составила 18,5 млрд руб., сократившись на 5,2% по сравнению с показателями 2023 года.

«Волгадорстрой» приняла участие в строительстве 41-километрового участка трассы М-12 «Восток» в Татарстане и Чувашии, стоимость проекта составила 24,8 млрд руб. В 2020 году компания также выиграла контракт на возведение Большого Казанского кольца. Среди других значимых проектов — строительство более 81-километрового обхода Нижнекамска и Набережных Челнов, реконструкция Раифского Богородского мужского монастыря, укладка брусчатки на улице Кремлевская в Казани и другие.

Сейчас старшее юрлицо «Волгадорстроя» оказалось под угрозой банкротства. В марте 2025 года казанское ООО «БСЛ Инжиниринг» подало в Арбитражный суд Татарстана заявление о признании ВДС-1 банкротом. Сумма задолженности на сайте суда оценивается в 78,4 млн руб. Параллельно в рамках другого судебного процесса «БСЛ Инжиниринг» пытается взыскать с дорожно-строительной организации 1,8 млрд руб.

Еще одним серьезным требованием к ВДС-1 стал иск казанской «Транспортной нерудной компании» на 794 млн руб., находящийся на рассмотрении в арбитражном суде. Исковое заявление было подано 26 марта, однако конкретные претензии в материалах дела не раскрываются. Первое судебное заседание назначено на 24 апреля. По данным Rusprofile, в настоящее время против ВДС-1 в арбитражах рассматривается 72 дела на общую сумму 2,4 млрд руб.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков считает, что причиной резкого падения выручки и ухудшения состояния компании стало значительное сокращение государственных заказов. В 2023 году госзаказы на ВДС-1 составили всего 1,4 млрд руб., что значительно ниже уровня 2021 года, когда они составляли 5,6 млрд руб. В 2024 году ситуация усугубилась до 814 млн руб.

Финансовые показатели младшего «Волгадорстроя» (ВДС-2) также демонстрируют преимущественно негативную динамику. Согласно данным ГИРБО, выручка компании за 2024 год осталась неизменной и составила 150 тыс. руб., в то время как чистая прибыль сократилась на 15,6%, достигнув 7 млн руб. Кредиторская задолженность юрлица выросла на 289% до 182 млн руб.

Экс-директор ВДС-2 Рустем Насыров, который руководил юрлицом с 2013 по 2023 г., требует взыскания с компании 283 млн руб. за действительную стоимость своей доли, а также 159,4 млн руб. в качестве компенсации за пользование чужими средствами.

В январе 2025 года Арбитражный суд Татарстана отказал в удовлетворении иска, указав на пропуск срока исковой давности, а также на то, что господин Насыров обладал полномочиями по выплате себе действительной стоимости доли, являясь генеральным директором. Сейчас дело рассматривается в самарском апелляционном суде.

Эксперт Ярослав Кабаков отметил, что судебные иски создают серьезную угрозу для финансовой стабильности обеих юридических структур «Волгадорстроя» и повышают риск банкротства.

«Существует высокий риск распространения банкротства на оба юридических лица, так как, несмотря на формальную независимость, они фактически функционировали как одна компания. Есть признаки перемещения активов между компаниями, их общий владелец Айрат Миннуллин, их бизнес-процессы переплетены, а репутация на рынке и перед заказчиками — едина», — отметил Ярослав Кабаков.

Эксперт добавил, что риск банкротства резко увеличится в случае проигрыша по крупным искам, отсутствия новых госзаказов или неудачной реструктуризации долгов. В то же время компания может избежать банкротства при грамотном управлении ситуацией, так как обладает на рынке значительными активами и историей успешной работы.

Влас Северин