Один из крупных подрядчиков строительства М-12 признан банкротом

Арбитражный суд Татарстана признал компанию «Волгадорстрой» банкротом. Суд признал требования компании «БСЛ Инжиниринг» на 78,4 млн руб. обоснованными и подлежащими удовлетворению за счет имущества должника. Информация об этом опубликована в картотеке дел суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд признал «Волгадорстрой» банкротом и утвердил временного управляющего

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Суд признал «Волгадорстрой» банкротом и утвердил временного управляющего

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Временным управляющим юрлица суд утвердил члена САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» Ильдара Габбасова.

Требования «БСЛ Инжиниринг» включают основной долг в 73,7 млн руб. и неустойку в 4,8 млн руб. Эти суммы будут удовлетворены за счет имущества должника после покрытия требований других кредиторов. В рамках другого судебного процесса «БСЛ Инжиниринг» также пытается взыскать с «Волгадорстроя» 1,8 млрд руб.

Компания «Волгадорстрой» участвовала в сооружении 41-километрового участка скоростной трассы М-12 «Восток» на территории Татарстана и Чувашии, а позже занялась его обслуживанием.

Как сообщили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе компании «Автодор», дорога М-12 «Восток» находится в доверительном управлении государственной компании, и при любом развитии событий будет эксплуатироваться с соблюдением всех требований и нормативов.

В Казани работают две компании с одинаковым названием «Волгадорстрой». Первая была создана в 2008 году, именно в отношении нее был подан иск о банкротстве. Вторая, основанная в 2013 году, находится под управлением Айрата Миннуллина, который также является единственным учредителем обеих фирм. По итогам 2024 года чистый убыток «Волгадорстроя» составил 3,6 млрд руб. Подробности читайте в материале — «Строители поехали по кочкам».

Влас Северин