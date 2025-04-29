Суд в Испании проверяет версию о кибератаке после блэкаута

Испанский суд начал расследовать причины массового отключения электричества в стране. Судьи планирует выяснить, был ли блэкаут результатом кибератаки. Об этом сообщает пресс-служба Национальной судебной коллегии королевства.

В случае признания сбоя кибератакой дело могут классифицировать как террористический акт, если его целью был подрыв конституционного порядка страны или работы жизненно важных служб. В заявлении отмечается, что блэкаут повлиял на работу систем здравоохранения, энергетики, промышленности и транспорта Испании. Это спровоцировало критическую ситуацию для благополучия граждан.

Крупнейший в новейшей истории блэкаут 28 апреля оставил без света города Испании, Португалии и Франции. В Гренландии отключилась спутниковая связь. К утру подачу электричества восстановили. Португальский оператор REN назвал возможной причиной отключения электроэнергии атмосферное явление. Экстремальные температуры в Испании, предположительно, вызвали аномальные колебания на линиях очень высокого напряжения. Глава Евросовета Антониу Кошта говорил об отсутствии данных о том, что перебои произошли из-за кибератаки.

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Елизавета Шмакова