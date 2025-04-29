Диана Шнайдер не прошла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Мадриде

Российская теннисистка Диана Шнайдер уступила польке Иге Швёнтек в матче четвертого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в Мадриде.

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Встреча продлилась 2 часа 34 минуты и завершилась со счетом 6:0, 6:7, 6:4. Шнайдер располагается на 13-м месте рейтинга WTA, Швёнтек — на 2-м. В четвертьфинале полька сыграет против американки Мэдисон Киз.

Шнайдер и Швёнтек должны были сыграть вчера, однако матч отменился из-за блэкаута в Мадриде.

Турнир в женском одиночном разряде завершится 3 мая. В прошлом году победительницей соревнований стала Ига Швёнтек.

Таисия Орлова