Диана Шнайдер не прошла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Мадриде
Российская теннисистка Диана Шнайдер уступила польке Иге Швёнтек в матче четвертого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в Мадриде.
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Встреча продлилась 2 часа 34 минуты и завершилась со счетом 6:0, 6:7, 6:4. Шнайдер располагается на 13-м месте рейтинга WTA, Швёнтек — на 2-м. В четвертьфинале полька сыграет против американки Мэдисон Киз.
Шнайдер и Швёнтек должны были сыграть вчера, однако матч отменился из-за блэкаута в Мадриде.
Турнир в женском одиночном разряде завершится 3 мая. В прошлом году победительницей соревнований стала Ига Швёнтек.