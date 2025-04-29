Уолц назвал Украину одной из самых коррумпированных стран
Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолц призвал руководство страны внимательно следить за тем, как расходуются передаваемые Киеву средства. По мнению господина Уолца, Украина была и остается одной из самых коррумпированных стран мира.
Майк Уолц
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters
«В это страну уже поступили миллиарды»,— сказал господин Уолц в интервью Fox News. Он считает, что предыдущая администрация США недостаточно контролировала распределение предоставляемых Киеву денег.
21 апреля президент России Владимир Путин заявил, что власти Украины борются не за граждан страны, а за украденные у них капиталы. По его словам, деньги выводились за рубеж, из-за чего сейчас у властей возникло «желание отдать все на откуп своим спонсорам». В феврале президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон предоставил Киеву $350 млрд.
О процессе урегулирования на Украине — в материале «Ъ» «Дональд Трамп уже все решил».