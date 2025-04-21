Президент России Владимир Путин заявил, что власти Украины борются не за граждан страны, а за украденные у них капиталы. По его словам, деньги выводились за рубеж, из-за чего сейчас у властей возникло «желание отдать все на откуп своим спонсорам».

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Деньги тырили, извините за простоту выражения, и хранят до сих пор на банковских счетах за рубежом. Поэтому такое желание сотрудничать и отдать все на откуп своим спонсорам. Они борются не за интересы народа, они борются за свои капиталы, которые украли у украинского народа, вытащили за рубеж, и все»,— сказал Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов России (цитата по «РИА Новости»).

Президент России добавил, что «уровень коррупции на Украине известен». Сейчас же российские власти должны думать о том, как «свой долг перед людьми выполнять, особенно перед теми, которые поддержали все, что связано с возвращением на свою историческую родину». По его словам, необходимо решить задачи, которые накапливались в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях десятилетиями.