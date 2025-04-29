Шакил О’Нил может стать генеральным менеджером университетской команды

Четырехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О’Нил займет пост генерального менеджера команды Калифорнийского университета в Сакраменто. Об этом сообщает телеканал ESPN.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шакил О'Нил

Фото: David Butler / USA TODAY Sports / Reuters Шакил О'Нил

Фото: David Butler / USA TODAY Sports / Reuters

По данным источника, Шакил О’Нил будет работать в команде университета на безвозмездной основе. В составе команды с нового сезона будет играть сын члена Зала славы НБА Шакир О’Нил.

Шакилу О’Нилу 53 года, он завершил карьеру игрока в 2011 году. В начале 2000-х центровой три раза подряд становился самым ценным игроком (MVP) финала НБА. В 2000 году он был признан MVP сезона. В настоящее время О’Нил работает баскетбольным экспертом на телеканале TNT. С 2013 по 2022 год он владел миноритарным пакетом акций клуба НБА «Сакраменто Кингс».

Роман Левищев