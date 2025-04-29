Энергооператор Испании не считает кибератаку причиной блэкаута

Оператор электросетей Испании Red Electrica исключил, что массовое отключение электричества в стране «было вызвано инцидентом с кибербезопасностью». Электроснабжение почти полностью восстановлено, но остаются проблемы с движением железнодорожного транспорта.

«Мы смогли сделать вывод, что действительно не было никакого вторжения в систему управления Red Electrica»,— сказал директор компании по оперативным вопросам Эдуардо Прието, которого цитирует El Pais. По его словам, пока рано говорить, имела ли место человеческая ошибка.

Крупнейший в новейшей истории блэкаут 28 апреля оставил без света города Испании, Португалии и Франции. В Гренландии отключилась спутниковая связь. МВД Испании ввело режим ЧС в трех регионах. К утру подачу электричества восстановили. Одна из рассматриваемых причин аварии — влияние на сети аномальных погодных условий.

Подробности — в публикации «Ъ» «Европе не светит».