В Кремле не исключили награждение военнослужащих КНДР за подвиги под Курском

Президент России Владимир Путин может наградить корейских военнослужащих, которые отличились в операции по освобождению Курской области. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Пока информации об этом нет, уточнил представитель Кремля. Вопрос о том, примут ли военнослужащие КНДР участие в боях на других участках фронта, господин Песков переадресовал в Минобороны.

26 апреля начальник Генштаба армии России Валерий Герасимов в докладе президенту особо отметил помощь КНДР в действиях против украинской армии в Курской области. Президент России Владимир Путин лично поблагодарил главу КНДР Ким Чен Ына и все руководство страны за помощь корейских военнослужащих в боях в Курской области.

Сегодня, 29 апреля, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что военнослужащие КНДР готовятся к выполнению новых задач и не исключил их участие в военных действиях на других участках СВО.