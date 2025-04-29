Четыре человека ранены при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины ударили по восьми муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 17 боеприпасов и 84 беспилотников. В результате пострадали четыре человека. Повреждения получили 13 жилых помещений и 24 транспортных средства. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

В Белгородском районе поселок Октябрьский, села Бессоновка, Драгунское, Журавлевка, Красное, Красный Хутор, Никольское и хутор Угрим атаковали с помощью десяти дронов, четыре из которых сбили. В поселке Октябрьский вследствие удара беспилотника поврежден служебный автобус. Сегодня ночью в селе Бессоновка из-за сброса взрывных устройств с БПЛА пострадали частное домовладение, четыре машины, три надворные постройки, линия электропередачи. Рано утром в районе села Никольское дрон обстрелял легковушку — она повреждена.

В Борисовском районе село Грузское атаковали двумя беспилотниками. Последствий не зафиксировано.

В Валуйском округе поселок Уразово, села Борки, Двулучное, Долгое, Логачевка, Новопетровка и хутор Дубровки подверглись ударам восьми дронов, пять из которых ликвидировали. На участке автодороги Уразово — Троицкое пострадал легковой автомобиль. Сегодня ночью на хуторе Дубровки было повреждено нежилое домовладение.

Над Волоконовским районом подавили FPV-дрон. Пострадавших и разрушений нет.

В Грайворонском округе по городу Грайворон, поселку Горьковский, селам Безымено, Гора-Подол, Дорогощь, Мокрая Орловка и Рождественка ударили с помощью 16 боеприпасов и 13 беспилотников. В селе Дорогощь из-за атаки FPV-дрона поврежден инфраструктурный объект связи, в селе Гора-Подол уничтожены два транспортных средства, в селе Рождественка повреждены четыре частных домовладения. Сегодня ночью в Грайвороне с БПЛА сбросили взрывные устройства — разрушения получили частное домовладение и пять машин.

В Краснояружском районе поселок Прилесье, села Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Репяховка, Староселье и хутор Савченко обстреляли с помощью 91 боеприпаса и атаковали 29 беспилотниками. В селе Репяховка из-за удара БПЛА сгорели три частных домовладения. Сегодня ночью на хуторе Савченко в результате сброса взрывного устройства с дрона пострадали частный дом и легковушка.

Над Прохоровским районом система ПВО сбила воздушные цели. Последствий не установлено.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Нежеголь, Новая Таволжанка, Ржевка, хуторам Мухин и Панков ударили с помощью 21 беспилотника, 12 из которых ликвидировали. В муниципалитете пострадали четыре мирных жителя. В селе Нежеголь была ранена местная жительница. Госпитализация не потребовалась. В селе Новая Таволжанка пострадали трое бойцов подразделения «Орлан». Они находятся на амбулаторном лечении. В селе Нежеголь разрушения получили частный дом, грузовик и коммерческий объект, в селе Муром — частное домовладение и легковой автомобиль, в селе Новая Таволжанка — квартира, семь машин и объект торговли.

Сутками ранее ВСУ обстреляли семь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 140 боеприпасов и 61 БПЛА. В результате пострадал один человек. Разрушения получили два частных домовладения и шесть автомобилей.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова