Мирная жительница ранена при атаке БПЛА на белгородское село

FPV-дрон атаковал село Нежеголь Шебекинского округа Белгородской области. В результате пострадала мирная жительница. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Пострадавшая обратилась за помощью в Шебекинскую ЦРБ. Врачи диагностировали у нее осколочное ранение ноги и минно-взрывную травму.

В конце прошлой недели господин Гладков отмечал усиление атак ВСУ по белгородскому приграничью и призывал жителей региона быть более осторожными при передвижении по области. Судя по его сообщениям, целью обстрелов нередко становятся транспортные средства. Так, накануне вечером стало известно об атаке БПЛА на «Газель» в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Из-за этого пострадал водитель.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова