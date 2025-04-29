Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 29 апреля

14:06. РСЧС: отбой ракетной опасности в Борисовском, Краснояружском, Ракитянском районах и Грайворонском округе Белгородской области.

13:42. В Борисовском, Краснояружском, Ракитянском районах и Грайворонском округе Белгородской области объявлена ракетная опасность — РСЧС.

13:37. ВСУ атаковали три автомобиля в Белгородской области с помощью БПЛА. В результате пострадали пять человек, всем им потребовалась госпитализация. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

13:04. В результате вторжения ВСУ в курском Льгове повреждено 268 жилых домов, в том числе 18 МКД. Одно коммерческое помещение уничтожено, серьезно поврежден ФОК. Пять школ, три детских сада и культурно-досуговый комплекс требуют ремонта. Об этом рассказал врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

12:42. Ракетная опасность объявлена в Курской области — оперштаб.

12:22. Президент Владимир Путин может наградить корейских военнослужащих, которые отличились в операции по освобождению Курской области. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

12:07. Опасность атаки БПЛА объявлена в Валуйском округе Белгородской области — РСЧС.

11:54. Опасность атаки БПЛА объявлена в Шебекинском округе Белгородской области — РСЧС.

11:44. Акция «Бессмертный полк» в Липецкой области в этом году пройдет оффлайн. Об этом сообщили в правительстве региона.

11:34. Отбой ракетной опасности в Курской области — оперштаб.

11:21. На второй этап отбора региональной кадровой программы «Герои земли Воронежской» перешли 175 человек. Это бойцы, которые набрали наибольшее количество баллов на тестировании: оно проводилось для оценки их управленческого потенциала. Теперь им предстоит пройти очное собеседование. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

10:52. Ракетная опасность объявлена в Курской области — оперштаб.

10:13. Дрон ВСУ атаковал автомобиль, ехавший по автодороге Грайворон — Илек-Пеньковка в Белгородской области. В машине находилось пять мирных жителей: двое из них погибли, трое пострадали. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

09:50. Отбой ракетной опасности в Курской области — оперштаб.

09:42. За прошедшие сутки ВСУ ударили по восьми муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 17 боеприпасов и 84 дронов. В результате пострадали четыре человека. Повреждения получили 13 жилых помещений и 24 автомобиля. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

09:14. Ракетная опасность объявлена в Курской области — оперштаб.

09:12. С начала 2025 года в 63 населенных пунктах Белгородской области восстановили 104 базовых станции, а с начала спецоперации — более 500 вышек сотовой связи. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в «утреннем обращении» и добавил, что ВСУ очень активно пытаются вывести эти объекты из строя.

09:10. В Белгородской области за ночь дважды объявлялась ракетная опасность, следует из данных РСЧС.

08:49. Опасность атаки БПЛА объявлена в Грайворонском округе Белгородской области — РСЧС.

08:06. В Курской области за ночь один раз объявлялась ракетная опасность, следует из данных регионального оперштаба.

07:21. За ночь дежурные средства ПВО сбили семь беспилотников над Орловской областью, два — над Белгородской. Об этом сообщили в Минобороны.

07:07. РСЧС: в Шебекинском округе Белгородской области опасность атаки БПЛА.

06:22. В Липецкой области отменили режим воздушной опасности, введенный в 22:34 28 апреля. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.