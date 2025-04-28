Трое бойцов «Орлана» пострадали при взрыве в Белгородской области

В результате детонации дрона ВСУ в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области пострадали трое бойцов подразделения «Орлан». Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Бригады скорой помощи доставили бойцов в горбольницу №2 в Белгороде. Врачи диагностировали у них минно-взрывные травмы и баротравмы. После оказания медпомощи пациентов отправили на амбулаторное лечение.

Сегодня вечером ВСУ ударили по трем муниципалитетам Белгородской области. Предварительно, в результате никто не пострадал.

Село Нежеголь Шебекинского округа трижды атаковали дронами. В результате первого удара были повреждены оборудование, остекление, кровля и фасад коммерческого объекта. Второй БПЛА взорвался у грузовика — у него выбиты стекла и посечен кузов. Третий дрон повредил остекление и фасад частного дома. В селе Муром в результате атак двух беспилотников разрушения получили кровля, остекление и пристройка частного домовладения, легковой автомобиль. В селе Новая Таволжанка вследствие детонации двух дронов посечены две машины. Также дважды был атакован объект торговли — осколками посекло само здание и четыре автомобиля на стоянке.

В селе Репяховка Краснояружского района из-за атак БПЛА сгорели три частных домовладения.

В селе Дорогощь Грайворонского округа от удара FPV-дрона пострадал инфраструктурный объект связи. В селе Гора-Подол беспилотник атаковал две легковушки — они уничтожены.

На участке автодороги Уразово — Троицкое Валуйского округа движущийся автомобиль подвергся атаке FPV-дрона. В результате детонации боеприпаса машина была повреждена.

Алина Морозова