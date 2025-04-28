Один человек пострадал при атаках ВСУ на Белгородскую область за сутки

За минувшие сутки вооруженные силы Украины обстреляли семь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 140 боеприпасов и 61 БПЛА. В результате пострадал один человек. Разрушения получили два частных домовладения и шесть автомобилей. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

В Белгородском районе по поселкам Октябрьский и Северный ударили два беспилотника. В Октябрьском повреждены две легковушки.

В Борисовском районе село Цаповка обстреляли с помощью пяти боеприпасов. Обошлось без последствий.

В Валуйском округе села Борки, Двулучное, Долгое, Новопетровка и хутор Нижние Мельницы атаковали с помощью 18 беспилотников, девять из которых ликвидировали. Пострадавших и разрушений нет.

В Волоконовском районе село Тишанка обстреляли четырьмя снарядами и атаковали одним дроном. Сегодня ночью в результате сброса взрывного устройства с БПЛА пострадал частный дом.

В Грайворонском округе поселок Горьковский, села Безымено, Заречье-Второе, Козинка, Пороз и Сподарюшино обстреляли с помощью 34 боеприпасов и атаковали с помощью трех бепилотников. Последствий не установлено.

В Краснояружском районе по поселку Прилесье, селам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Репяховка, Староселье и Теребрено ударили с помощью 97 боеприпасов и 16 БПЛА. Обошлось без пострадавших и разрушений.

В Шебекинском округе поселок Шамино, села Муром, Нежеголь, Новая Таволжанка и хутор Панков атаковали 21 беспилотником, 13 из которых уничтожили. В селе Новая Таволжанка пострадал мирный житель. После оказания медпомощи в горбольнице №2 в облцентре его отпустили на амбулаторное лечение. В населенном пункте повреждены три автомобиля, социальный и коммерческий объекты. В поселке Шамино посечена осколками легковушка. В селе Муром разрушения получил частный дом.

Сутками ранее ВСУ ударили по восьми муниципалитетам Белгородской области с помощью не менее 149 боеприпасов и 67 беспилотников. Никто не пострадал. Зафиксированы разрушения десяти жилых помещений и шести автомобилей.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова