Усиление напряженности между Индией и Пакистаном заставляет мировые медиа говорить о росте вероятности новой войны между двумя странами. Эксперты отмечают давление на власти со стороны населения. В Пакистане подсчитывают ущерб от войны для индийской экономики, в Индии же дают советы военным о том, как войну начинать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Очередь из автомобилей на границе Индии и Пакистана

Фото: Pawan Kumar / Reuters Очередь из автомобилей на границе Индии и Пакистана

Фото: Pawan Kumar / Reuters

Индия и Пакистан на грани нового военного столкновения

Военное столкновение… теперь не исключено… По обе стороны границы официальные лица, находящиеся у власти, и СМИ активно прибегают к воинственной риторике… В усилении напряженности между двумя соседями есть политический подтекст. Правительства Индии и Пакистана стали свидетелями падения популярности каждого из них в последние месяцы. Нарендра Моди, с трудом переизбранный в июне 2024 года на третий срок, остался у власти ценой хрупкой коалиции. Он знает, что пакистанский вопрос — лучший способ сплотить вокруг себя индийцев… Пакистан, со своей стороны, погрязший в серьезном экономическом кризисе и кризисе в области безопасности, никогда не переставал поддерживать хаос в Кашмире.

Напряжение растет, пока Индия раздумывает, как ударить по Пакистану

Большой вопрос в том, какие, если вообще какие-то, военные меры примет Индия… Господин Моди испытывает давление со стороны общественности (особенно со стороны его индуистской националистической базы сторонников) и некоторых представителей его военного ведомства и служб безопасности, требующих от него предпринять решительные военные действия в сторону эскалации, возможно, включая ракетные удары или удары беспилотников.

Индия должна уничтожить пакистанский «глаз в небе», чтобы выиграть войну

Вероятность полномасштабной войны… возросла в разы за последние дни, поскольку Индия планирует нанести удар в ответ на варварский теракт в Пахалгаме... Хотя Индия, несомненно, является превосходящей в военном отношении силой, эксперты полагают, что индийские вооруженные силы должны нейтрализовать возможности пакистанских ВВС по нанесению ударов вглубь страны, которые в первую очередь поддерживаются их воздушно-десантной системой раннего предупреждения и управления Erieye (AWACS).

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Во времена такого хаоса на мировой арене Индия не чувствует особой нужды оправдываться перед кем-то за действия, которые собирается предпринять… Военная конфронтация между Индией и Пакистаном — причем обе страны обладают ядерным оружием — может быстро разрастись, и ее трудно будет остановить. Но Индия практически не сдерживается никаким глобальным давлением с требованием ограничить ответные действия, и она в последние годы быстрее начинает демонстрировать мускулы по мере роста ее дипломатической и экономической силы.

Четырехнедельная война может обойтись Индии в $750 млрд

Просчитало ли индийское руководство масштабы ущерба, который будет нанесен экономике Индии, если страна начнет войну с Пакистаном?.. В Индии 1,2 млрд бедняков и едва ли 2 млн людей с высокими доходами, а к тонкой прослойке среднего класса относят людей с доходами $10 в день. И именно эти массы людей пострадают больше всего, пока индийский истэблишмент вгоняет народ в воинственное исступление, которое вызовет разрушение… И тем не менее… национализм ее владеющей миллиардами элиты раздувает в своих СМИ истерику, которая уничтожит их экономическое будущее.

Подготовили Алена Миклашевская, Кирилл Сарханянц