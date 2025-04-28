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Коммерсантъ FM
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«Вероятность полномасштабной войны возросла в разы»

Мировые СМИ о возможной новой войне между Индией и Пакистаном

Усиление напряженности между Индией и Пакистаном заставляет мировые медиа говорить о росте вероятности новой войны между двумя странами. Эксперты отмечают давление на власти со стороны населения. В Пакистане подсчитывают ущерб от войны для индийской экономики, в Индии же дают советы военным о том, как войну начинать.

Очередь из автомобилей на границе Индии и Пакистана

Очередь из автомобилей на границе Индии и Пакистана

Фото: Pawan Kumar / Reuters

Очередь из автомобилей на границе Индии и Пакистана

Фото: Pawan Kumar / Reuters

Le Monde (Париж, Франция)

Индия и Пакистан на грани нового военного столкновения

Военное столкновение… теперь не исключено… По обе стороны границы официальные лица, находящиеся у власти, и СМИ активно прибегают к воинственной риторике… В усилении напряженности между двумя соседями есть политический подтекст. Правительства Индии и Пакистана стали свидетелями падения популярности каждого из них в последние месяцы. Нарендра Моди, с трудом переизбранный в июне 2024 года на третий срок, остался у власти ценой хрупкой коалиции. Он знает, что пакистанский вопрос — лучший способ сплотить вокруг себя индийцев… Пакистан, со своей стороны, погрязший в серьезном экономическом кризисе и кризисе в области безопасности, никогда не переставал поддерживать хаос в Кашмире.

The Economist (Лондон, Великобритания)

Напряжение растет, пока Индия раздумывает, как ударить по Пакистану

Большой вопрос в том, какие, если вообще какие-то, военные меры примет Индия… Господин Моди испытывает давление со стороны общественности (особенно со стороны его индуистской националистической базы сторонников) и некоторых представителей его военного ведомства и служб безопасности, требующих от него предпринять решительные военные действия в сторону эскалации, возможно, включая ракетные удары или удары беспилотников.

India.com (Мумбай, Индия)

Индия должна уничтожить пакистанский «глаз в небе», чтобы выиграть войну

Вероятность полномасштабной войны… возросла в разы за последние дни, поскольку Индия планирует нанести удар в ответ на варварский теракт в Пахалгаме... Хотя Индия, несомненно, является превосходящей в военном отношении силой, эксперты полагают, что индийские вооруженные силы должны нейтрализовать возможности пакистанских ВВС по нанесению ударов вглубь страны, которые в первую очередь поддерживаются их воздушно-десантной системой раннего предупреждения и управления Erieye (AWACS).

The New York Times (Нью-Йорк, США)

Похоже, Индия собирает доводы для обоснования ударов по Пакистану

К чему может привести новый конфликт Индии и Пакистана

Во времена такого хаоса на мировой арене Индия не чувствует особой нужды оправдываться перед кем-то за действия, которые собирается предпринять… Военная конфронтация между Индией и Пакистаном — причем обе страны обладают ядерным оружием — может быстро разрастись, и ее трудно будет остановить. Но Индия практически не сдерживается никаким глобальным давлением с требованием ограничить ответные действия, и она в последние годы быстрее начинает демонстрировать мускулы по мере роста ее дипломатической и экономической силы.

The Nation (Лахор, Пакистан)

Четырехнедельная война может обойтись Индии в $750 млрд

Просчитало ли индийское руководство масштабы ущерба, который будет нанесен экономике Индии, если страна начнет войну с Пакистаном?.. В Индии 1,2 млрд бедняков и едва ли 2 млн людей с высокими доходами, а к тонкой прослойке среднего класса относят людей с доходами $10 в день. И именно эти массы людей пострадают больше всего, пока индийский истэблишмент вгоняет народ в воинственное исступление, которое вызовет разрушение… И тем не менее… национализм ее владеющей миллиардами элиты раздувает в своих СМИ истерику, которая уничтожит их экономическое будущее.

Подготовили Алена Миклашевская, Кирилл Сарханянц

Фотогалерея

История конфликта Индии и Пакистана

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15 августа 1947 года на территории Британской Индии были образованы два государства Индия и Пакистан. После этого сотни «княжеств» получили право выбрать, к какой из стран присоединиться. Решающим, как правило, оказывался религиозный фактор. В штате Джамму и Кашмир большинство населения составляли мусульмане, но его глава Хари Сингх был индуистом

15 августа 1947 года на территории Британской Индии были образованы два государства Индия и Пакистан. После этого сотни «княжеств» получили право выбрать, к какой из стран присоединиться. Решающим, как правило, оказывался религиозный фактор. В штате Джамму и Кашмир большинство населения составляли мусульмане, но его глава Хари Сингх был индуистом

Фото: AP

Осенью 1947 года произошла Первая индо-пакистанская война. Пакистан ввел войска пуштунов на территорию штата Джамму и Кашмир. В ответ Хари Сингх, выступавший до этого за независимый Кашмир, обратился за военной помощью к Индии и 26 октября подписал соглашение о присоединении к ней

Осенью 1947 года произошла Первая индо-пакистанская война. Пакистан ввел войска пуштунов на территорию штата Джамму и Кашмир. В ответ Хари Сингх, выступавший до этого за независимый Кашмир, обратился за военной помощью к Индии и 26 октября подписал соглашение о присоединении к ней

Фото: Max Desfor / AP

13 августа 1948 года ООН выпустила резолюцию, согласно которой Пакистан должен был вывести войска из Кашмира. Индии также предстояло отказаться от части военного присутствия в регионе. Перемирие вступило в силу с началом 1949 года: 65% территории Кашмира осталось под контролем Индии, около 35% удерживал Пакистан

13 августа 1948 года ООН выпустила резолюцию, согласно которой Пакистан должен был вывести войска из Кашмира. Индии также предстояло отказаться от части военного присутствия в регионе. Перемирие вступило в силу с началом 1949 года: 65% территории Кашмира осталось под контролем Индии, около 35% удерживал Пакистан

Фото: Max Desfor / AP

В 1957 году Кашмир официально вошел в Индийский Союз, где ему был предоставлен особый статус. Согласно 370 статье Конституции Индии, индийцы, не являющиеся кашмирцами, до сих пор не могут приобретать недвижимость в регионе&lt;br>На фото: представитель Индии в ООН Харендра Сингх Малик (слева), официальный представитель ООН на переговорах между Индией и Пакистаном Франк Грехэм (в центре) и представитель Пакистана в ООН Мухаммад Хан Зафрулла

В 1957 году Кашмир официально вошел в Индийский Союз, где ему был предоставлен особый статус. Согласно 370 статье Конституции Индии, индийцы, не являющиеся кашмирцами, до сих пор не могут приобретать недвижимость в регионе
На фото: представитель Индии в ООН Харендра Сингх Малик (слева), официальный представитель ООН на переговорах между Индией и Пакистаном Франк Грехэм (в центре) и представитель Пакистана в ООН Мухаммад Хан Зафрулла

Фото: AP

В 1962 году, воспользовавшись спорной ситуацией на границе между Тибетом и бывшей Британской Индией, Китай оккупировал часть Кашмира — район Аксай-Чин. Некоторые историки называют эту кампанию «единственной войной, в которой Китай одержал победу»

В 1962 году, воспользовавшись спорной ситуацией на границе между Тибетом и бывшей Британской Индией, Китай оккупировал часть Кашмира — район Аксай-Чин. Некоторые историки называют эту кампанию «единственной войной, в которой Китай одержал победу»

Фото: AP / B

В январе 1965 года индийские военные обнаружили, что пограничные знаки в районе Качский Ранн перенесены на 1,5 мили вглубь их территории (от границ Пакистана). Летом того же года началась Вторая индо-пакистанская война. За два месяца конфликта были убиты и ранены более 20 тыс. человек. В январе 1966 года Пакистан и Индия под давлением ООН подписали мирную Ташкентскую декларацию

В январе 1965 года индийские военные обнаружили, что пограничные знаки в районе Качский Ранн перенесены на 1,5 мили вглубь их территории (от границ Пакистана). Летом того же года началась Вторая индо-пакистанская война. За два месяца конфликта были убиты и ранены более 20 тыс. человек. В январе 1966 года Пакистан и Индия под давлением ООН подписали мирную Ташкентскую декларацию

Фото: AP

В 1971 году началась Третья индо-пакистанская война. Поводом стал кризис в Восточном Пакистане, из-за которого в Индию устремились миллионы беженцев. В результате этой войны образовалась независимая страна Бангладеш, что значительно ослабило Пакистан, и было подписано соглашение в Симле, установившее действующую линию контроля в Кашмире

В 1971 году началась Третья индо-пакистанская война. Поводом стал кризис в Восточном Пакистане, из-за которого в Индию устремились миллионы беженцев. В результате этой войны образовалась независимая страна Бангладеш, что значительно ослабило Пакистан, и было подписано соглашение в Симле, установившее действующую линию контроля в Кашмире

Фото: Horst Faas / AP

В конце 1980-х годов активную деятельность в Кашмире начинали исламистские террористические организации. Они требовали «свободы оккупированного Индией» региона

В конце 1980-х годов активную деятельность в Кашмире начинали исламистские террористические организации. Они требовали «свободы оккупированного Индией» региона

Фото: Ajit Kumar / AP

В мае-июле 1999 года на границе Индии и Пакистана произошел вооруженный конфликт, получивший название «Каргильская война». По его итогам страны остались на довоенных позициях, были убиты около 900 человек

В мае-июле 1999 года на границе Индии и Пакистана произошел вооруженный конфликт, получивший название «Каргильская война». По его итогам страны остались на довоенных позициях, были убиты около 900 человек

Фото: Aijaz Rahi / AP

В мае 2002 года в Кашмире начал зарождаться новый военный конфликт. Индия и Пакистан сосредоточили на своих границах более миллиона военных, ожидавших приказа о нападении. Более 1 тыс. человек были ранены, однако ситуацию удалось разрешить благодаря вмешательству России и США&lt;br>На фото: задержанные в Пакистане индийцы, обвиненные в дестабилизации обстановки перед парламентскими выборами (2002)

В мае 2002 года в Кашмире начал зарождаться новый военный конфликт. Индия и Пакистан сосредоточили на своих границах более миллиона военных, ожидавших приказа о нападении. Более 1 тыс. человек были ранены, однако ситуацию удалось разрешить благодаря вмешательству России и США
На фото: задержанные в Пакистане индийцы, обвиненные в дестабилизации обстановки перед парламентскими выборами (2002)

Фото: Mian Khursheed / Reuters

7 апреля 2005 года в Кашмире впервые за шесть лет было пущено автобусное сообщение между Индией в Пакистаном, а 29 октября стороны подписали соглашение о том, что жители Кашмира могут пересекать разделительную линию для поиска родственников

7 апреля 2005 года в Кашмире впервые за шесть лет было пущено автобусное сообщение между Индией в Пакистаном, а 29 октября стороны подписали соглашение о том, что жители Кашмира могут пересекать разделительную линию для поиска родственников

Фото: Aman Sharma / AP

15 апреля 2013 года китайские военные пересекли линию контроля, вошли на 19 км вглубь индийской территории Кашмира и разбили там палаточный лагерь. Для Индии и Китая этот кризис стал самым значительным с 1962 года, но статус-кво был восстановлен через месяц

15 апреля 2013 года китайские военные пересекли линию контроля, вошли на 19 км вглубь индийской территории Кашмира и разбили там палаточный лагерь. Для Индии и Китая этот кризис стал самым значительным с 1962 года, но статус-кво был восстановлен через месяц

Фото: Manish Swarup / AP

В июле 2016 года кашмирские мусульмане начали массовые акции протеста после убийства 21-летнего активиста группировки «Хизб-уль-Муджахидин» Бурхана Музаффара Вани. Он, в частности, призывал присоединить Кашмир к Пакистану

В июле 2016 года кашмирские мусульмане начали массовые акции протеста после убийства 21-летнего активиста группировки «Хизб-уль-Муджахидин» Бурхана Музаффара Вани. Он, в частности, призывал присоединить Кашмир к Пакистану

Фото: Reuters / Danish Ismail

Во время акции индийские военнослужащие открыли огонь по толпе, которая бросала в них камни. В результате погибли три человека. Общее число жертв нового обострения в Джамму и Кашмире достигло 70 человек

Во время акции индийские военнослужащие открыли огонь по толпе, которая бросала в них камни. В результате погибли три человека. Общее число жертв нового обострения в Джамму и Кашмире достигло 70 человек

Фото: Reuters / Danish Ismail

26 февраля 2019 года ВВС Индии нанесли удары по лагерю пакистанских боевиков из группировки «Джаиш-е-Мухаммад» («Армия Мухаммеда») в районе города Балакот в подконтрольной Пакистану части Кашмира

26 февраля 2019 года ВВС Индии нанесли удары по лагерю пакистанских боевиков из группировки «Джаиш-е-Мухаммад» («Армия Мухаммеда») в районе города Балакот в подконтрольной Пакистану части Кашмира

Фото: Dar Yasin / AP

Это стало ответом на теракт 14 февраля в северном индийском штате Джамму и Кашмир, в котором погибли 45 человек и ответственность за которой взяла базирующаяся в Пакистане группировка

Это стало ответом на теракт 14 февраля в северном индийском штате Джамму и Кашмир, в котором погибли 45 человек и ответственность за которой взяла базирующаяся в Пакистане группировка

Фото: Reuters / India's Press Information Bureau

27 февраля индийские СМИ сообщили о крушении вертолета Ми-17 ВВС Индии в округе Бадгам в Кашмире. Погибли оба пилота и один мирный житель. ВВС Пакистана нанесли удары по Кашмиру и сбили два самолета индийских ВВС, сообщил представитель пакистанских вооруженных сил генерал-майор Асиф Гафу

27 февраля индийские СМИ сообщили о крушении вертолета Ми-17 ВВС Индии в округе Бадгам в Кашмире. Погибли оба пилота и один мирный житель. ВВС Пакистана нанесли удары по Кашмиру и сбили два самолета индийских ВВС, сообщил представитель пакистанских вооруженных сил генерал-майор Асиф Гафу

Фото: Danish Ismail / Reuters

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15 августа 1947 года на территории Британской Индии были образованы два государства Индия и Пакистан. После этого сотни «княжеств» получили право выбрать, к какой из стран присоединиться. Решающим, как правило, оказывался религиозный фактор. В штате Джамму и Кашмир большинство населения составляли мусульмане, но его глава Хари Сингх был индуистом

Фото: AP

Осенью 1947 года произошла Первая индо-пакистанская война. Пакистан ввел войска пуштунов на территорию штата Джамму и Кашмир. В ответ Хари Сингх, выступавший до этого за независимый Кашмир, обратился за военной помощью к Индии и 26 октября подписал соглашение о присоединении к ней

Фото: Max Desfor / AP

13 августа 1948 года ООН выпустила резолюцию, согласно которой Пакистан должен был вывести войска из Кашмира. Индии также предстояло отказаться от части военного присутствия в регионе. Перемирие вступило в силу с началом 1949 года: 65% территории Кашмира осталось под контролем Индии, около 35% удерживал Пакистан

Фото: Max Desfor / AP

В 1957 году Кашмир официально вошел в Индийский Союз, где ему был предоставлен особый статус. Согласно 370 статье Конституции Индии, индийцы, не являющиеся кашмирцами, до сих пор не могут приобретать недвижимость в регионе
На фото: представитель Индии в ООН Харендра Сингх Малик (слева), официальный представитель ООН на переговорах между Индией и Пакистаном Франк Грехэм (в центре) и представитель Пакистана в ООН Мухаммад Хан Зафрулла

Фото: AP

В 1962 году, воспользовавшись спорной ситуацией на границе между Тибетом и бывшей Британской Индией, Китай оккупировал часть Кашмира — район Аксай-Чин. Некоторые историки называют эту кампанию «единственной войной, в которой Китай одержал победу»

Фото: AP / B

В январе 1965 года индийские военные обнаружили, что пограничные знаки в районе Качский Ранн перенесены на 1,5 мили вглубь их территории (от границ Пакистана). Летом того же года началась Вторая индо-пакистанская война. За два месяца конфликта были убиты и ранены более 20 тыс. человек. В январе 1966 года Пакистан и Индия под давлением ООН подписали мирную Ташкентскую декларацию

Фото: AP

В 1971 году началась Третья индо-пакистанская война. Поводом стал кризис в Восточном Пакистане, из-за которого в Индию устремились миллионы беженцев. В результате этой войны образовалась независимая страна Бангладеш, что значительно ослабило Пакистан, и было подписано соглашение в Симле, установившее действующую линию контроля в Кашмире

Фото: Horst Faas / AP

В конце 1980-х годов активную деятельность в Кашмире начинали исламистские террористические организации. Они требовали «свободы оккупированного Индией» региона

Фото: Ajit Kumar / AP

В мае-июле 1999 года на границе Индии и Пакистана произошел вооруженный конфликт, получивший название «Каргильская война». По его итогам страны остались на довоенных позициях, были убиты около 900 человек

Фото: Aijaz Rahi / AP

В мае 2002 года в Кашмире начал зарождаться новый военный конфликт. Индия и Пакистан сосредоточили на своих границах более миллиона военных, ожидавших приказа о нападении. Более 1 тыс. человек были ранены, однако ситуацию удалось разрешить благодаря вмешательству России и США
На фото: задержанные в Пакистане индийцы, обвиненные в дестабилизации обстановки перед парламентскими выборами (2002)

Фото: Mian Khursheed / Reuters

7 апреля 2005 года в Кашмире впервые за шесть лет было пущено автобусное сообщение между Индией в Пакистаном, а 29 октября стороны подписали соглашение о том, что жители Кашмира могут пересекать разделительную линию для поиска родственников

Фото: Aman Sharma / AP

15 апреля 2013 года китайские военные пересекли линию контроля, вошли на 19 км вглубь индийской территории Кашмира и разбили там палаточный лагерь. Для Индии и Китая этот кризис стал самым значительным с 1962 года, но статус-кво был восстановлен через месяц

Фото: Manish Swarup / AP

В июле 2016 года кашмирские мусульмане начали массовые акции протеста после убийства 21-летнего активиста группировки «Хизб-уль-Муджахидин» Бурхана Музаффара Вани. Он, в частности, призывал присоединить Кашмир к Пакистану

Фото: Reuters / Danish Ismail

Во время акции индийские военнослужащие открыли огонь по толпе, которая бросала в них камни. В результате погибли три человека. Общее число жертв нового обострения в Джамму и Кашмире достигло 70 человек

Фото: Reuters / Danish Ismail

26 февраля 2019 года ВВС Индии нанесли удары по лагерю пакистанских боевиков из группировки «Джаиш-е-Мухаммад» («Армия Мухаммеда») в районе города Балакот в подконтрольной Пакистану части Кашмира

Фото: Dar Yasin / AP

Это стало ответом на теракт 14 февраля в северном индийском штате Джамму и Кашмир, в котором погибли 45 человек и ответственность за которой взяла базирующаяся в Пакистане группировка

Фото: Reuters / India's Press Information Bureau

27 февраля индийские СМИ сообщили о крушении вертолета Ми-17 ВВС Индии в округе Бадгам в Кашмире. Погибли оба пилота и один мирный житель. ВВС Пакистана нанесли удары по Кашмиру и сбили два самолета индийских ВВС, сообщил представитель пакистанских вооруженных сил генерал-майор Асиф Гафу

Фото: Danish Ismail / Reuters

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